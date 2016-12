Uutinen

Etelä-Saimaa: Poliisi otti kiinni Kerimäen ammuskelusta epäillyt kaksi miestä, epäillään tapon yrityksestä Poliisi otti kiinni kaksi miestä epäiltyinä Kerimäen lauantaisesta ammuskelusta. Epäillyt miehet löydettiin yksityisasunnosta noin kilometrin päässä ampumispaikasta. Epäillyt ampujat olivat liikenteessä autolla, ja poliisi löysi tuntomerkkeihin sopivan auton rivitalon pihasta. Komisario Arto Vänninen Itä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kertoo, että epäillyt tulivat ulos asunnosta oma-aloitteisesti. He eivät tehneet poliisille minkäänlaista vastarintaa. Miehiä epäillään tapon yrityksestä. Tällä hetkellä ammuskelusta ei epäillä muita henkilöitä. Ammuskelusta ilmoitettiin hätäkeskukseen kello 13:n jälkeen iltapäivällä. Miesten epäillään ampuneen autoa, jossa oli kaksi ihmistä. Lisäksi heidän epäillään ampuneen kerrostalon parveketta kohti. Toinen autossa olleista loukkaantui lievästi, kun lasinsiruja osui hänen kasvoihinsa. Vännisen mukaan vaikuttaa siltä, että sekä autoa että kerrostaloasuntoa kohti ammuttiin tarkoituksella. Vänninen kertoo, että poliisin tietojen mukaan epäillyt ja ammutussa autossa olleet henkilöt tunsivat toisensa. Vänninen kertoo, että Kerimäellä on edelleen useampia poliisipartioita, jotka muun muassa suorittavat etsintöjä ja selvittävät tilannetta. Poliisi etsii muun muassa ammuskelussa käytettyä asetta. Poliisilla on Vännisen mukaan käsitys ammuskelun syistä, mutta hän ei tässä vaiheessa kerro mahdollisesta motiivista julkisuuteen. Hän ei ota kantaa siihen epäilläänkö tapauksen liittyvän järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan. Lue koko uutinen:

