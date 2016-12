Uutinen

Etelä-Saimaa: Pönttöuunit palasivat värikkäinä Muoti on aaltoliikettä. Se pätee myös pönttöuuneihin. Viitisentoista vuotta sitten rakennuspeltiseppä Mika Häkkisen oli hankalaa saada kakluuneja kaupaksi. Nyt Pieksämäen Vehmaskylässä jalostuu vuosittain noin 2 000 kiloa eri laatuisia peltejä noin 50—60 pönttömuuriksi. — Rintamamiestalojen remontoijat halusivat palauttaa pönttöuunit lämmönlähteiksi ja tunnelman luojiksi. Seuraavaksi niistä innostuivat kesämökkien kunnostajat. Nyt kakluuneja tilaavat myös uudisrakentajat, tietää Mika Häkkinen. Moderneja omakotitaloja ja uudenaikaisia kakkoskoteja varten on Häkkisen pariskunta kehittänyt ajanmukaista ilmettä tulisijoihin. Se voi olla lasiluukku kipinäverkkoineen kuin takoissa ikään tai rohkea väri. — Yksi uniikki, kultainen uuni on toimitettu Mikkeliin. Se oli paikalleen asennettuna todella nätti, kehuu tilaajan rohkeaa sisustussilmää yrittäjäperheen toinen puolikas Miia Häkkinen. Uudisrakennuksiin on pajassa tehty myös mustia ja punaisia kakluuneja. Suosituimpia ovat kuitenkin perinteiset sinkinväriset sekä valkoisen eri sävyt. Häkkiset ovat vuosien ajan keränneet vanhoja valurautaisia uuninsuuluukkuja, kunnostaneet niitä ja tehneet myös mittatilaustyönä luukkuihin sopivia perinneuuneja tilaajille. — Vanhimmat uuninsuuluukut ovat palvelleet ensin jopa 60 vuotta jossain muualla ja nyt entistettyinä ne ovat saaneet sijansa uusien pystymuurien komistuksina, esittelee Mika Häkkinen koristeellisia valurautaluukkuja. Valikoimassa on jo liki sata erilaista vaihtoehtoa. Joukossa on todellisia keräilykappaleitakin. Lue lisää lauantain lehden Koti-liitteestä. Lue koko uutinen:

