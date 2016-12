Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaupallista historiaa Saaren Kirjavalassa jo kolmannella vuosisadalla — "Tämä lienee Suomen vanhin samassa rakennuksessa edelleen toimiva päivittäistavarakauppa" Kauppiaspariskunta Sirpa ja Jouko Röksä Parikkalan Kirjavalasta on valittu Saaren yrittäjäyhdistyksen vuoden yrittäjiksi. Jouko Röksä toimii kauppiaana jo kolmannessa polvessa rakennuksessa, jossa on ollut kauppa 1800-luvulta lähtien. — Tämä lienee Suomen vanhin samassa rakennuksessa edelleen toimiva päivittäistavarakauppa, Röksä sanoo. Eli rakennus on nähtävyys, mutta se jää valtatie 6:sta hieman sivuun. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/03/Kaupallista%20historiaa%20Saaren%20Kirjavalassa%20jo%20kolmannella%20vuosisadalla%20%E2%80%94%20%22T%C3%A4m%C3%A4%20lienee%20Suomen%20vanhin%20samassa%20rakennuksessa%20edelleen%20toimiva%20p%C3%A4ivitt%C3%A4istavarakauppa%22/20161875/4