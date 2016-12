Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran kaupunki ei lähtenyt rahoittamaan Imatran A-kiltaa — yhdistyksen viimeinen toivo on Eksote Imatran kaupungilta ei liikene rahoitusta Imatran A-killan päivätoiminnalle. Asia oli esillä kaupunginhallituksen viimeisessä talousarviokäsittelyssä. — Rahoitukselle ei tuntunut kannatusta olevan. Perusteluina kielteiselle kannalle todettiin, että A-kilta on hakemassa rahoitusta myös Eksotelta, kertoo kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Heikki Tanninen (sd.). A-killalta lähti keskiviikkona 30. marraskuuta rahoitushakemus Eksoten perhe- ja työelämäpalvelujen johtajalle Tiina Kirmaselle. — Hakemus otetaan käsittelyyn, mutta lopputulokseen ei pysty vielä ottamaan kantaa, sanoo Kirmanen. A-kilta toivoo saavansa sen verran rahoitusta, että päiväkeskuksen käyttökustannukset saataisiin peitettyä. Kulut ovat 450—500 euroa kuukaudessa. Keskus on tällä hetkellä auki vapaaehtoisvoimin muutaman tunnin päivässä. Imatran klubitalolle Imatran kaupunginhallitus myönsi 131 400 euron rahoituksen talousarvion toisen käsittelyn yhteydessä. Lue koko uutinen:

