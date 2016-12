Uutinen

Etelä-Saimaa: Yliopisto, ammattikorkeakoulu ja kaupunki lisäävät yhdessä tukeaan uutta liiketoimintaa kehittäville yrityksille Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Saimaan ammattikorkeakoulu aikovat käynnistää yhdessä Lappeenrannan kaupungin kanssa uusia start-up-yrityksiä palvelevan tukiverkoston. Lappeenrannan kaupungin tiedotteessa uutta toimintatapaa kutsutaan yrityskiihdyttämöksi. — Yliopiston ja ammattikorkeakoulun tekeillä oleva yhdistäminen LUT-konserniksi tuottaa jo nyt hyviä tuloksia, yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa sanoo hankkeesta. Lappeenrantaan on yliopiston ja ammattikorkeakoulun piirissä syntynyt useita uusia teknologiayrityksiä. Saksan mukaan tutkimus tuottaa koko ajan myös uusia ideoita ja keksintöjä, joista voidaan jalostaa uusia kasvuyrityksiä. — Meillä on erinomaisia tutkijoita. Tutkija ei kuitenkaan ole aina paras henkilö tekemään keksinnöstään bisnestä, Saksa sanoo. Uudella hankkeella pyritään saamaan osaavat ihmiset yhteen jalostamaan keksinnöistä toimivia tuotteita ja palveluja. Tavoitteeseen päästään Saksan mukaan yhdistämällä yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta löytyvää osaamista. Tärkeä yhteistyökumppani hankkeessa on yliopiston oma sijoitusyhtiö Green Campus Innovations Oy. — Me tuemme osaamispohjaisia yrityksiä. Kiihdyttämön tehtävä on auttaa yrittäjiä kehittämään uutta liiketoiminta. Katsomme yhdessä, mikä on tuote, mille markkinoille sitä myydään ja millaista tukea yritys tarvitsee, toimitusjohtaja Pertti Miettunen sanoo. — Meidän tehtävämme sijoitusyhtiönä on etsiä tästä joukosta kasvuyrityksiä. Toimimme tässä pääomasijoittajana. Kiihdyttäjä valmentaa yrityksiä ja me haemme rinnalle sijoittajia, hän jatkaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/02/Yliopisto%2C%20ammattikorkeakoulu%20ja%20kaupunki%20lis%C3%A4%C3%A4v%C3%A4t%20yhdess%C3%A4%20tukeaan%20uutta%20liiketoimintaa%20kehitt%C3%A4ville%20yrityksille/2016121593431/4