Uutinen

Etelä-Saimaa: Wiipurin Sudet hakee jatkoa mestaruusputkelleen Lappeenrantalaisseura Wiipurin Sudet avaa naisten SM-sarjakautensa perjantaina Mikkelissä. Vastaansa kolmen edelliskauden jääpallomestari saa Veitsiluodon Vastuksen. Viikonloppuna pelataan vielä toinenkin ottelu, jossa Sudet kohtaa Kisapuiston kotijäällään Porvoon Akilleksen. Sudet on naisten SM-sarjassa ylivoimainen mestarisuosikki. — Joukkue on säilynyt viime kaudesta oikeastaan täysin muuttumattomana, Susien valmentaja Ilkka Ellonen toteaa. Naisten SM-sarjassa pelaa alkavalla kaudella neljä joukkuetta. Turnausmuotoisen sarjan emännöintivastuu kiertää joukkueelta toiselle. Lopputurnaus on viime kauden tapaan Lappeenrannassa maaliskuussa. Viime kauden mestaruussarjajoukkueista HIFK luopui sarjapaikastaan. — Harmi tietysti helsinkiläispelaajien puolesta. Viides joukkue olisi ollut sarjaan tervetullut. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/02/Wiipurin%20Sudet%20hakee%20jatkoa%20mestaruusputkelleen/2016121586909/4