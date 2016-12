Uutinen

Etelä-Saimaa: Vuoksen kalastuspuiston jälkimmäisen murron esitutkinta vielä kesken — toistaiseksi ei epäiltyjä Vuoksen kalastuspuiston ravintolaan viikon 46 viikonloppuna murtautuneista henkilöistä ei ole havaintoja. Kalastuspuisto joutui marraskuun aikana kahdesti murron kohteeksi. Ensimmäisen kerran alkoholia ja salmiakkia varastamaan menneet nuoret miehet tunnustivat teon itse. Yrittäjä Toni Kainulainen sanoi torstaina, ettei usko samojen henkilöiden ryhtyneen murtautumaan ja varastamaan alkoholia toistamiseen. Perjantaiaamuna tavoitettu rikoskomisario Saku Tielinen Kaakkois-Suomen poliisista vahvistaa, että jälkimmäisen murron osalta ei ole tiedotettavaa. — Ketään ei toistaiseksi epäillä kyseessä olevasta varkaudesta. Esitutkinta on kesken. Hän sanoo, ettei poliisilla ole toistaiseksi tietoa liittyvätkö peräkkäiset murrot toisiinsa. — Sitäkin mahdollisuutta tietysti selvitetään esitutkinnassa. Kainulainen julkaisi ensimmäisen murron jälkeen Facebookissaan valvontakamerakuvan kalastuspuiston ravintolassa käyneistä murtomiehistä. Poliisi muistutti tämän jälkeen ihmisiä olemaan varovaisia valvontakamerakuvien omatoimisessa jakamisessa sosiaalisen median kanaviin. Tässä tapauksessa kuvan yhteydessä alettiin käydä keskustelua epäillyistä tekijöistä. Kainulainen sanoi, että toisaalta kuvan jakamisella voi olla tekemistä sen kanssa, että tekijät ilmoittautuivat itse ja tunnustivat nöyrästi tekonsa. Tielinen myöntää, että some-julkisuudella on voinut olla vaikutusta ensimmäisen murron selviämiseen. Hän kuitenkin muistuttaa edelleen varovaisuudesta. — Toisaalta tarpeettomalla julkisuudella voi olla myös negatiivisia vaikutuksia. Tästä syystä on suositeltavaa jättää poliisin harkintaan muun muassa se, mitä valvontakameran kuvia jaetaan julkisuuteen ja mitä ei, Tielinen sanoo. Lue koko uutinen:

