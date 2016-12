Uutinen

Etelä-Saimaa: Villisikakanta kasvaa entistä vapaammasta metsästyksestä huolimatta Villisikojen määrä Kaakkois-Suomessa kasvaa yhä. Havaintoja tuli kaikkiaan 925 siasta, kun Riistakeskus Kaakkois-Suomi marraskuussa keräsi tietoja niistä alueen riistanhoitoyhdistyksiltä. Sikoja on nyt noin 250 enemmän kuin vuosi sitten, vaikka villisikaa on myös metsästetty ennätystahtiin. Kaakkois-Suomessa on kaadettu tänä vuonna jo liki 500 villisikaa. Villisikoja on runsaasti koko kaakkoisrajalla Virolahdelta Parikkalaan. Samalla alueella niitä on myös kaadettu paljon. Vuosi sitten Kaakkois-Suomen alueella alueella laskettiin olevan vajaat 700 sikaa, joista satakunta oli emakkoja. Silloin jo voitiin arvioida, että kesällä kanta nousisi yli tuhannen. Maa- ja metsätalousministeriön tavoite puolittaa maan villisikakanta ei näytä toteutuvan, vaikka villisikaa on emakon rauhoitusaikaa lukuun ottamatta saanut tänä vuonna metsästää läpi vuoden. Sallituksi tuli myös metsästystä auttava valojen käyttö ruokinnoilla. Afrikkalaisen sikaruton pelossa Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) houkuttelee metsästäjiä lähettämään näytteitä kaadetuista sioista. Evira maksaa näytteestä 40 euroa tai tekee sitä vastaan trikiinitutkimuksen ilmaiseksi. Kuolleina löydetyistä sioista otetuista näytteistä Evira lupaa satasen palkkion. Jos kuolleessa siassa on sikarutto, tauti leviää siitä helposti lajikumppaneihin. Talvikaan ei tapa sikaruttovirusta. Kuolleita villisikoja on Kaakkois-Suomessakin löytynyt muutamia vuodessa. Sikaruttoa ei kuitenkaan ole löytynyt. Villisikoja kuolee muun muassa hukkumalla ja liikenteessä. Myös porsaista pahnanpohjimmaisia kuolee luonnostaan. Ensi vuonna villisioista tehdään ensi kertaa koko maan kattava kanta-arvio. Villisika on runsastumassa Kaakkois-Suomen lisäksi erityisesti itäisellä Uudellamaalla, mutta havaintoja siitä on suurimmasta osasta Suomea. Imatran Kylpylässä järjestetään ensi torstaina 8.12. kello 18 kaikille avoin, mutta erityisesti metsästäjille ja riistaväelle suunnattu sikaruttoseminaari. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/02/Villisikakanta%20kasvaa%20entist%C3%A4%20vapaammasta%20mets%C3%A4styksest%C3%A4%20huolimatta/2016121586596/4