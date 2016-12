Uutinen

Etelä-Saimaa: Uutuuskirja paljastaa: Aggressiivinen velkoja olisi saanut SaiPan konkurssiin Imatralaislähtöisen Tero Auvisen tuleva kirja Urheiluseurojen sisäpiirissä paljastaa kuinka lähellä Liiga-SaiPa Oy oli konkurssia Riku Kallioniemen tullessa toimitusjohtajaksi. Auvinen on kirjaansa varten haastatellut Kallioniemeä sekä lukuisia muita suomalaisen joukkueurheilun huippujohtajia. — Kallioniemi tunnusti, että aggressiiviset velkojat olisivat saaneet SaiPan konkurssiin. Kallionniemen mukaan hän joutui vaikeimpana aikana pohtimaan jopa 18 euron hankinnan mielekkyyttä, Auvinen paljastaa keväällä 2017 ilmestyvän kirjansa sisällöstä. Myös ensi kaudeksi Superpesikseen noussut Imatran Pallo-Veikot oli urheilullisen ja taloudellisen kuilun partaalla ennen Jani Valkeapään tuloa seuran puheenjohtajaksi. — Pahimmillaan pohdittiin kauden päättyessä, että tässäkö tämä nyt oli, viimeinen peli IPV:nä, IPV:n johtotroikassa mietittiin kirjan mukaan. Auvinen itse on toiminut vuosien ajan erilaisissa markkinointitehtävissä ja on ollut urheilun saralla muun muassa FC Hongan ja Suomen Lentopalloliiton toimitusjohtajana. Imatralla Tero Auvinen muistetaan kaukalopallomaalivahtina. Auvinen oli voittamassa kaudella 1999–2000 kaukalopallon suomenmestaruutta Kikka-88:n riveissä. Lue koko uutinen:

