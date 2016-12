Uutinen

Etelä-Saimaa: Tutkijat lähtivät Ruokolahdella majailevan pantasuden perään — virtsa- ja ulostenäytteistä selvitetään, onko Pelellä paria Ruokolahden rajamailla majailevan pantasusi Pelen lähitulevaisuudesta saadaan pian tärkeitä viitteitä. Tutkimusmestari Seppo Ronkainen on lähtenyt Jukajärven ympäristössä pyörivän Pelen paikkahavaintojen paikalle. — Yritämme kerätä virtsa- ja ulostenäytteitä sen selvittämiseksi, onko Pelellä paria, Ronkainen kertoo. Jos näytteet paljastavat naarassuden, Pelen poikamiespäivät alkavat olla vähissä. Susien kiima-aika ajoittuu alkavaan kevättalveen ja pennut syntyvät toukokuun toisella viikolla. Pantasuden dna on tutkijoiden tiedossa, mutta näytteet saattavat selvittää myös mahdollisen morsiamen sukupuun. Pele nousi puheenvuorojen keskiöön torstain susi-illassa Ruokolahdella. Viime talvena Pohjois-Karjalassa toistamiseen pannoitettu susi jolkutteli kevättalven aikana Sulkavan, Puumalan ja Ruokolahden rajamaille, ja on ollut alueen metsästäjien tiiviissä tarkkailussa sen jälkeen. Lisätietona seurannassa olevasta sudesta kuultiin vielä se, että komeasta ulkonäöstään huolimatta Pele ei ole ollut varhaiskypsä seikkailija, vaan se oli kotilaumassa pyörivät pentuvahti, joka ymmärsi omille teilleen vasta vajaan kahden vuoden iässä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/02/Tutkijat%20l%C3%A4htiv%C3%A4t%20Ruokolahdella%20majailevan%20pantasuden%20per%C3%A4%C3%A4n%20%E2%80%94%20virtsa-%20ja%20ulosten%C3%A4ytteist%C3%A4%20selvitet%C3%A4%C3%A4n%2C%20onko%20Pelell%C3%A4%20paria/2016521587374/4