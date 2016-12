Uutinen

Etelä-Saimaa: Tanssivat lumihiutaleet ja pakkaskökkiäiset Lumihiutaleet, pakkaskökkiäiset, tontut ja pikkukarkit tanssivat perjantaina Imatralla. Tanssistudio Jamin ystävyydestä kertova Talvisatu esitetään aamulla imatralaisille eskarilaisille ja ekaluokkalaisille. Illalla on Talvisadun toinen esitys sekä Jamin opettajien eri ryhmille tekemiä koreografioita otsikolla Tunnelmia syksyltä. Talvisatu esitettiin kerran viime joulukuussa Tanssistudio Jamin 20-vuotisjuhlanäytöksessä. Esitystä on harjoiteltu syksyllä omissa ryhmissä ja yhdessä. Esiintyjiä on kaikkiaan noin 110. — Olen rauhallisin mielin ja luotan, että esiintyjät tietävät, mitä he tekevät, opettaja Raisa Kekarainen sanoo. Esitys on kasvanut vuodessa. Esiintyjät uskaltavat heittäytyä tarinan vietäväksi, kun Talvisadun tarina on heistä useimmille tuttu, kertoo rehtori Leila Tikka. — Eläytymistä ja kasvojen ilmeitä on tullut lisää. He muuttuvat pakkaskökkiäisiksi tai tontuiksi. Tanssistudio Jamin Talvisatu ja Tunnelmia syksyltä Imatralla kulttuuritalo Virran Karelia-salissa pe 2.12. klo 18. Lue koko uutinen:

