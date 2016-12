Uutinen

Etelä-Saimaa: Rautjärvi toivoo Hiitolanjoen voimalaitoksista päätöstä keväällä Rautjärven kunta on varannut ensi vuoden talousarvioon 370 000 euroa Hiitolanjoen kahden voimalaitoksen lunastukseen ja koskien ennallistamiseen. — Jos kevään neuvottelut Hiitolanjoen voiman kanssa eivät johda tulokseen, niin raha jää käyttämättä, sanoo kunnanjohtaja Harri Anttila. Rautjärvi neuvottelee Kangaskosken ja Ritakosken voimaloiden ostosta voimaloiden omistajan Hiitolanjoen Voima -yhtiön kanssa. Neuvottelua hidastaa näkemysero hinnasta. — Ero on siinä, että yhtiö myy toimivaa voimalaa, mutta me hankimme voimaloita poistettaviksi käytöstä. Perusratkaisusta ollaan kaukana, sanoo Anttila. Kunta purkaisi ainakin vanhan Kangaskosken voimalan käytöstä ja ennallistaisi kosken. Neuvotteluja hankaloittavat myös pitkään jatkuneet oikeusasiat ja lukuisat valitukset eri oikeusasteissa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/02/Rautj%C3%A4rvi%20toivoo%20Hiitolanjoen%20voimalaitoksista%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6st%C3%A4%20kev%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4/2016521582961/4