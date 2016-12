Uutinen

Etelä-Saimaa: Pohjaventtiilien huono kunto uhkaa upottaa Blue White Eaglen – pelastuslaitos tutki aluksen rungon sukelluksella Rauhan rannassa Lappeenrannassa lojuvan m/s Blue White Eaglen pohjaventtiilit ovat huonossa kunnossa. Pelastuspäällikkö Ulf Westerstråhle Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo, että ei ole varmaa, kestävätkö aluksen pohjaventtiilit talven rasituksia. Pohjaventtiilien pettäminen tietäisi pahimmillaan laivan uppoamista. — Jos ne talvella hajoavat, se uppoaa siihen. Pohjaventtiilien huono kunto todettiin aluksen omistajan korjaustoimien yhteydessä. Westerstråhlen mukaan asialle ei kuitenkaan ole tehty mitään. Hän sanoo, että on mahdollista, että pelastusviranomainen puuttuisi tilanteeseen. — Jos se siihen jää talveksi, on mahdollista, että jotain laippoja hitsataan pohjaventtiilien päälle, ettei alus aiheuta suuria ongelmia. — Kun alus on toisen omistuksessa, ulkopuoliset eivät pääse sekaantumaan asiaan. Jos hitsaaminen estää uppoamisen, pelastusviranomainen voi kuitenkin käyttää omaa harkintaa lain perusteella ja tehdä omat ratkaisunsa. Tässä tapauksessa hitsausoperaatiosta lähtisi lasku aluksen omistavalle Niocon Oy:lle. Westerstråhle kertoo, että aluksen runko on muuten hyvässä kunnossa. Pelastuslaitos tutki rungon Lappeenrannan ympäristötoimen toiveesta pari viikkoa sitten sukelluksella. Myös aluksen moottorit on aiemmin todettu ajokelpoisiksi. Pahin skenaario Rauhan aavelaivaksikin kutsutusta aluksesta on viime aikoina pumpattu pilssivesiä. Aluksen konehuoneeseen on myös asennettu lämmitys ja aluksen kyljistä on poistettu jäätä. Töitä ovat tehneet yksityiset toimijat. Ympäristötarkastaja Toni Pöntelin Lappeenrannan kaupungilta kertoo, että kaupunki seuraa aluksen tilannetta koko ajan. — Seuraamme, että riskit ovat hallinnassa. Talvella olosuhteet vaihtelevat. Tuulee ja vettä loiskuu, jolloin alus kerää pakkasessa jäätä. Lämmitys on tärkeä. Siellä on tiettyä tekniikkaa, joka tarvitsee lämpöä. Pöntelinin mukaan alus ei tällä hetkellä aiheuta kuluja kaupungille. Ympäristö- ja taloudelliset riskit ovat kuitenkin suuret. — Jos se vain jätetään paikalleen, loppupeleissä pahin skenaario on, että se uppoaa. Silloin riskit toteutuvat pahimmalla mahdollisella tavalla, Pöntelin sanoo. — Jos se uppoaa, se maksaa kaikkein eniten, ja varmasti se kaatuu kaupungin syliin. En edes uskalla ajatella, mitä se maksaisi. Kallistumisesta voi tulla päästöjä. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta on määrännyt laivan omistajan siirtämään aluksen pois Rauhasta, mutta omistaja valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätöstä odotettiin annettavaksi kesälomien jälkeen. Etelä-Saimaa ei tavoittanut laivan omistavan Niocon Oy:n Asko Asmia kommentoimaan ennen jutun julkaisua. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/02/Pohjaventtiilien%20huono%20kunto%20uhkaa%20upottaa%20Blue%20White%20Eaglen%20%E2%80%93%20pelastuslaitos%20tutki%20aluksen%20rungon%20sukelluksella/2016121590385/4