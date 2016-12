Uutinen

Etelä-Saimaa: Outi Alanko-Kahiluodon pukukangas ei välttämättä olekaan juuri Valtionhotellin pöytäliinasta — kangas on värjätty Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr) astelee itsenäisyyspäivänä Linnan juhliin vanhasta pöytäliinasta tehdyssä kierrätyspuvussa. Puvun suunnittelee ja valmistaa Mila Moisio Tauko Designilta. Kansanedustaja on kertonut Instagramissaan, että kangas on peräisin Imatran Valtionhotellin vanhasta pöytäliinasta. Tieto perustuu hänen mukaansa suunnittelijan heittämään kommenttiin. Valtionhotellissa ei kuitenkaan muisteta, että siellä olisi käytetty keltaisia pöytäliinoja. Alanko-Kahiluoto kertoi keskiviikkona, että kangas on värjätty keltaiseksi. Mila Moisio sanoo, että Tauko Designin tuotannossaan käyttämät tekstiilihuoltoyritysten poistotekstiilit yleensäkin värjätään ennen tuotantoa. Hän kertoo kuinka liina on heille päätynyt. Ei voida olla varmoja, että kyseessä on juuri Valtionhotellin pöytäliina. — Tauko tekee yhteistyötä lappeenrantalaisen tekstiilihuoltoyrityksen kanssa. Yrityksen asiakkaina ovat alueen hotelli- ja ravintola-alan yritykset. Tekstiilihuoltoyritys vuokraa tekstiilejä ravintoloille, jolloin sama pöytäliina on voinut olla useassa eri ravintolassa vuosikymmenien aikana, Moisio avaa. Yksi heidän yhteistyöyrityksensä asiakkaista on ollut Imatran Valtionhotelli. Tauko tekee paljon vaatteita myös esimerkiksi sairaalan vanhoista pussilakanoista. — Taukon koko toiminta perustuu kierrätysmateriaaleihin, mutta ne tietysti käsitellään ennen uutta tuotantoa. Käsittelyyn kuuluu myös värjäys. — Nuo kyseiset liinat olivat olleet pitkään Etelä-Karjalan pesulan varastossa, ja niille haettiin uusiokäyttötarkoitusta. Tässä vaiheessa me tulimme kuvioon mukaan. Moision mukaan on yleistä, että naisille tehdään juhlamekkoja vastaavista vanhoista pöytäliinoista. — Tekstiilihuoltoyritysten vuokratekstiilit ovat lähtökohtaisesti todella laadukkaita. Niitä on huollettu hyvin. Kierrätystekstiileinä ne sopivat käyttövaatteisiin ja pukuihin. Tauko Design tekee tänä vuonna Linnan juhliin neljä pukua, joista Alanko-Kahiluodon puku on yksi. Vihreiden kansanedustajista myös Satu Hassi pukeutuu Taukon suunnittelemaan pukuun. Kaksi muuta Taukon pukuihin pukeutuvaa ovat vasemmistoliiton Li Andersson ja Silvia Modig. Lue koko uutinen:

