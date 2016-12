Uutinen

Etelä-Saimaa: Nykylukiossa opiskelijalla on huima valinnanvara kursseissa — aika on kuitenkin rajallista Lukio-opiskelijoilla on nykyään mahdollisuuksia syventyä pakollisten opintojen lisäksi mitä erilaisimpiin aiheisiin. Lappeenrannassa Kimpisen ja Lyseon lukioilla on yhteinen kurssivalikoima, jossa on tarjolla esimerkiksi molekyyligastronomiaa, kenttäbiologiaa ja kriminologiaa. Renessanssin kulttuurihistorian kurssilaiset matkaavat Firenzeen, liikunnan laskettelu- ja lumilautailukurssilaiset Lappiin. Kemian laborointikurssilaiset vierailevat Lappeenrannan teknillisen yliopiston kemian laboratoriossa, filosofian Docventures-kurssilaiset katsovat dokumentteja ja keskustelevat niistä. Kielistä voi valita sekä italiaa että japania, fysiikassa voi paneutua rakennusfysikaalisiin mittausmenetelmiin. Lappeenrannan kaksi lähekkäin olevaa suurta lukiota mahdollistavat laajan tarjonnan. Kursseja on valitsemassa 1 250 opiskelijaa ja niitä on tarjoamassa lähes sata opettajaa. Pienissä lukioissa laajan valikoiman tarjoaminen on vaikeampaa kuin suurissa, mutta ei toivotonta. Kursseille saadaan riittävästi tulijoita, kun niitä ei pidetä joka vuosi ja ryhmäkoot pidetään pieninä. Esimerkiksi Savitaipaleen tennispainotteisessa lukiossa on tennikseen liittyvien kurssien lisäksi ilmaisutaitoa, useita psykologian kursseja, 3D-tulostusta, atk-ajokortti, kieli- ja matkailuyrittäjyyskurssi, kiekkoa ja säbää vierailla kielillä sekä monitieteellinen Virtaa Kuolimosta -kurssi. Pienet lukiot tekevät paljon myös yhteistyötä ja tarjoavat toinen toisilleen erikoiskursseja esimerkiksi videoyhteydellä. Kursseja voi poimia myös Isoverstas-verkko-opetuspalvelusta, jossa oppilaitokset eri puolilta maata tarjoavat kurssejaan. Lisäksi kursseja voi suorittaa nettikursseina muun muassa Otavan opistoon. Myös Lappeenrannan teknillinen yliopisto ottaa vastaan netissä suoritettuja kursseja. Lukioiden väliset erot kurssitarjonnassa eivät merkitse sitä, että opiskelijat saisivat eri lukioista kovin erilaisia eväitä. Pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja määrittelevät opetussuunnitelman perusteet, muistuttaa opetusneuvos Tiina Tähkä Opetushallituksesta. Vastaan tulee myös ajan riittävyys. — Yleensä opiskelijan ohjelmaan ei mahdu kuin muutama paikallinen kurssi, eikä laajasta tarjonnasta ole välttämättä suurempaa hyötyä, Tähkä sanoo. Lue koko uutinen:

