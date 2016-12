Uutinen

Etelä-Saimaa: Missä ja kenen valmistamaa kinkkua sinä syöt — suomalaisista yhä useampi matkustaa valmiiseen jouluun Jonkun muun valmistama joulu jossain muualla kuin omassa kodissa kiinnostaa yhä useampaa suomalaista. Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lapin mukaan ei ole olemassa tilastoja, kuinka moni viettää joulua jossain muualla kuin omassa kotona itsevalmistetun kinkun äärellä, mutta matkailualalla vallitsee vahva näppituntuma, että näiden lukumäärä on kasvussa. — Matkailukeskukset vetävät jouluisin hyvin väkeä, joku menee hotelliin, ja toinen vuokraa sieltä mökin, Lappi sanoo Kylpylä-hotelli Holiday Club Saimaalle Joutsenoon on tänäkin jouluna tulossa myyntipalvelun mukaan monta sataa suomalaista vierasta. Lämpö sekä yhteinen, kiireetön aika perheen kesken ovat monen jouluksi ulkomaillekin suuntaavan mielessä. — Kanariansaaret, Thaimaa ja uutena kohteena Dubai, luettelee Aurinkomatkojen ja Finnairin mediasuhteiden johtaja Päivyt Tallqvist suomalaisten joulusuosikkikohteita. Myös laivaristeilyt vetävät jouluisin, vaikkei joulu varustamoiden kuuminta sesonkiaikaa olekaan. — Laivalle tullaan, kun halutaan viettää helppo, valmis joulu yhdessä lähimpien ihmisten kanssa, Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd sanoo. Vuokramökkejä välittävän Lomarenkaan vajaasta 4 000 mökistä on jouluisin vuokrattuna puolet. Myyntijohtaja Juha Purhonen tietää, että parhaiten jouluna tekevät kauppansa pohjoisen lumivarmojen alueiden mökit. Kaakkois-Suomen kaikista talviasuttavista mökeistä on tällä hetkellä varattu jouluksi noin 40 prosenttia, ja vuokraajat ovat nimenomaan suomalaisia. Vuokramökissä joulunsa viettävä mielletään helposti perheeksi, joka haluaa maaseudun jouluidylliin. — Joulunakaan ei ole olemassa tyypillistä mökinvuokraajaa. Vuokraajissa on perheitä joko keskenään tai sukulaisten kanssa, ystäväporukoita ja pariskuntia, ja he tulevat tästä lähikaupungeista tai sitten kauempaa, kertoo savitaipalelaisen Saalastin mökkien Sirkku Saalasti. Monet toivovat mökkiin joulukuusta ja rantasaunan lämmittämistä, muita erityisiä joulutoiveita ei Saalastin mukaan ole. — Pääasia on ajan viettäminen perheen tai ystävien kanssa yhdessä, Saalasti sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/02/Miss%C3%A4%20ja%20kenen%20valmistamaa%20kinkkua%20sin%C3%A4%20sy%C3%B6t%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89suomalaisista%20yh%C3%A4%20useampi%20matkustaa%20valmiiseen%20jouluun%20/2016121541840/4