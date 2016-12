Uutinen

Etelä-Saimaa: Lemin valokuituverkon rakentaminen voidaan aloittaa ensi kesänä Lemin kunta liittyi torstaina osakkaaksi Saimaan Kuituun. Lemi on valokuituverkkoja osakkaidensa alueilla rakentava kuntien omistama yhtiö. Yhtiön muut osakkaat ovat Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunta. — Tarkoitus on aloittaa Lemin valokuituverkon rakentaminen ensi kesänä kirkonkylän, Iitiän ja Kuukanniemen alueilla, Saimaan Kuidun toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen kertoo. Savitaipaleella ja Taipalsaarella valokuituverkon rakentamiseen on saatu tukea EU:n maaseuturahastosta. Lemillä on tehty suunnitelma valokuituverkon rakentamisesta ja Puhakainen arvelee, että rahoituspäätös saadaan hyvissä ajoin ennen sitä. — ELY-keskuksella on kohdennettu haku. Hakemus pitää tehdä tammikuun loppuun mennessä, Puhakainen sanoo. Euroopan unionin komissio uudessa linjauksessa tavoitteeksi on asetettu gigabitin yhteyksien luominen unionin alueella vuoteen 2025 mennessä. Komissio perustelee tavoitetta sillä, että gigabitin yhteydet mahdollistavat monet uudet palvelut, joita nykyisten yhteyksien varassa ei voida toteuttaa. Suomessa liikenne- ja viestintäministeriö on sopinut keskeisten teleoperaattoreiden kanssa, että Suomessa taataan jokaiseen talouteen vähintään 30 megabitin yhteys vuoteen 2023 mennessä. Miniteriö on puolestaan sitoutunut lopettamaan valtion tuen valokuituverkkojen rakentamiseen vuoden 2019 loppuun mennessä. Lue koko uutinen:

