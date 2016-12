Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan Joulukadun mökit tuotiin Armadan edustalle – Ensi vuonna kauppa käy Marian aukiolla Lappeenrannan joulukatu alkaa muotoutua kaupungin keskustaan. Joulumökkien kasaaminen Kauppakadulla alkoi torstaina, kun kaupungin Raipon varastolta kuljetettiin paikalle 18 myyntimökkiä. Tapahtumatoiminnan koordinaattori Jorma Kallio Lappeenrannan kaupungilta kertoo, että mökkien kasaaminen ja somistaminen jatkuu loppuviikon ajan, ja katu avataan yleisölle maanantaina. Joulukadusta vastaa tänä vuonna Saimaan ammattikorkeakoulun toisen vuoden opiskelijoiden markkinointiosuuskunta Askel, joka on työskennellyt Joulukadun suunnitelmien parissa koko syksyn. Kallio kertoo, että Joulukadulle on pyritty saamaan myyjäjoukko, joka täydentää toisiaan. — Se on vuosittain oma rypistyksensä. On tärkeää, että sinne löytyy artikkelikokonaisuus, joka ei kilpailisi keskenään vaan täydentäisi toisiaan. Se ei aina ole kovin helppo homma, mutta Askel on tehty hyvää työtä. Kaksiviikkoinen myyntirupeama Joulukadulla on Kallion mukaan melkoinen ponnistus myyjille. Vaikka kadulla on useana päivänä erilaista ohjelmaa, ovat myyjät tärkeässä roolissa joulutunnelman tekemisessä. — Joulukadulle myymään lähteminen vaatii kauppiasmieltä, että jaksaa kaksi viikkoa pirteänä palvella asiakkaita. Mökeissä ei ole lattiaa, eikä lämmitystä. Ne ovat vähän kylmiä. Myyjät ovat sitten tehneet mökkeihin omia lämmittimiään. Joulukatu rakentuu vielä tänä vuonna Kauppakadulle, mutta ensi vuonna mökit tuodaan uudelle Marian aukiolle. 18 kiinteän myyntimökin lisäksi Joulukadulla on tänä pop up -mökkejä, joissa myyjä vaihtuu päivittäin. Joulukadun mökit avaavat luukkunsa maanantaina kello 10, jolloin vietetään myös kadun avajaisia. Mökit ovat avoinna arkisin kello 10–18, lauantaisin kelli 10–17 ja sunnuntaisin kello 12–17. Joulukatu sulkeutuu 20. joulukuuta. Lue koko uutinen:

