Uutinen

Etelä-Saimaa: Elokuun 26. päivänä liputetaan Suomen luonnon kunniaksi Suomen luonnon päivän ja Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi liputetaan 26. elokuuta 2017. Sisäministeriö on antanut asiassa valtion virastoja ja laitoksia koskevan määräyksen. Samalla ministeriö suosittaa vastaavaa yleistä liputusta. Juhlaliputus on kertaluonteinen eikä päivästä tule pysyvää liputuspäivää. Suomen luonnon päivä muistuttaa suomalaisia luonnon merkityksellisyydestä. Puhdas luonto on suomalaisen matkailumarkkinoinnin kärkituotteita, ja monet suomalaiset elinkeinot ovat riippuvaisia luonnosta. Jokamiehenoikeuksien ansiosta jokaisella kansalaisella on mahdollisuus kulkea luonnossa ja hyödyntää luonnon tuotteita huolimatta alueen omistussuhteista. Luonto on myös monen suomalaisen mieluinen liikuntaympäristö. Suomen luonnon päivää on vietetty vuodesta 2013 lähtien. Lue koko uutinen:

