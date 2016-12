Uutinen

Etelä-Saimaa: Asukkaiden vastustus ei tuottanut tulosta, Lepolaan tulossa kuusikerroksisia taloja Lappeenrannan Lepolan- ja Armilankadun kulman uusi asemakaavaehdotus on valmistunut ja kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle sen hyväksymistä. Esikoislestadiolaisten Lappeenrannan yhdistyksen rukoushuoneen paikalle on nousemassa kolme kuusikerroksista asuintaloa. Ne lohkaisevat viereisestä nykyisen tontin lisäksi Juvakanpuistosta vajaat 2 000 neliötä. Alueen asukkaat arvostelivat kaavasta antamassaan mielipiteessä Juvakanpuiston pienentämistä, koska lapset käyttävät puistikkoa leikkimiseen, ja se on suosittu ulkoilualue. He myös kritisoivat, että rakennettavista taloista tulee liian korkeita suhteessa alueen muuhun rakennuskantaan. Kaupungin asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori on arvioinut, että kerros- ja omakotitalojen välin jää edelleen reilun kokoinen puisto. Suunnittelualueen lähiasukkaille pidettiin syksyn mittaan kaksi asukastilaisuutta Asemakaavan muutoksesta pyydetään lausunto Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, ja se asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi. Mikäli niistä ei aiheudu toimenpiteitä, kaavamuutos on tarkoitus hyväksyä vielä tämän vuoden puolella. Esikoislestadiolaisten uuden rukoushuoneen on tarkoitus rakentua Muukkoon, Lepoharjun hautausmaata vastapäätä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/02/Asukkaiden%20vastustus%20ei%20tuottanut%20tulosta%2C%20Lepolaan%20tulossa%20kuusikerroksisia%20taloja/2016121592336/4