Uutinen

Etelä-Saimaa: 11 hakijaa Imatran kaupunginjohtajaksi — joukossa Alina Kujansivu Lappeenrannasta Imatran kaupunginjohtajaksi haki määräaikaan 2. joulukuuta kello 15 mennessä 11 henkilöä. Heistä kaksi on eteläkarjalaisia: aikuiskoulutusjohtaja, lehtori Jukka-Pekka Kiuru Imatralta ja toinen kaupunginsihteeri, viestintäjohtaja ja kaupunginjohtajan varahenkilö Alina Kujansivu Lappeenrannasta. Kaupunginjohtajakandidaattien haastattelut on tarkoitus pitää vielä loppuvuoden aikana, viikoilla 49–50. Päätös uudesta kaupunginjohtajasta on tarkoitus tehdä viimeistään helmikuussa 2017. Lue koko uutinen:

