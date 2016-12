Uutinen

Etelä-Saimaa: Vuoksen kalastuspuistoon murtautuneet tunnustivat somejulkisuuden jälkeen — seuraavana viikonloppuna uusi murto Vuoksen kalastuspuiston ravintolaan Imatralla on marraskuun aikana murtauduttu jo kahdesti. Ensimmäisen kerran tiloihin murtauduttiin 13. marraskuuta puolen yön jälkeen. Saaliiksi lähti salmiakkia ja likööriä. Tekijät saatiin kiinni. He ilmoittautuivat itse Vuoksen kalastuspuiston yrittäjä Taisto Kainulaiselle. Toinen yrittäjä Toni Kainulainen kalastuspuistosta uskoo, että tunnustaminen juontaa somejulkisuuteen. Hän jakoi valvontakamerakuvan murtautujista omassa julkisessa Facebook-profiilissaan tapahtuneen jälkeen. Kuvaa jaettiin satoja kertoja, mutta poliisi muistutti olemaan varovainen valvontakamerakuvien omatoimisen jaon kanssa. Osa ihmisistä spekuloi julkisissa kommenteissa ketä tekniset voisivat olla. — Pyysin kyllä siinä anteeksi, ja ohjasin esittämään vinkit henkilökohtaisesti minulle, Toni Kainulainen sanoo. Viikon 46 viikonloppuna ravintolaan murtauduttiin uudestaan. Ikkunasta mentiin sisälle samalla tavalla kuin edellisellä murtokerrallakin. Kainulaisilla on olemassa valvontakamerakuvaa, mutta Toni Kainulainen päätti olla tällä kertaa laittamatta niitä Facebookiin. Syynä poliisin ohjeistus. — Odotetetaan poliisin ratkaisua. Uskon kuitenkin, että ensimmäinen varkaus selvisi osalta sen ansiosta kun jaoin kuvan Facebookissa. Pojat tunnustivat teon ja palauttivat tavarat. Liekö tullut ajatus, että pääsee vähemmällä jos nyt itse tunnustaa. Toni Kainulainen ei usko, että jälkimmäisessä murrossa asialla olisivat olleet samat henkilöt. Saaliiksi lähti jälkimmäiselläkin kerralla alkoholia. Tekijöiden ikä on kuitenkin Toni Kainulaisen arvion mukaan suht sama kuin aikaisemmillakin: kyseessä ovat nuoret miehet. Kasvot oli kuitenkin tällä kertaa peitetty. Molemmat lähtivät paikalta reput täynnä pulloja. — Konjakit jäivät hyllyyn, muut pullot kelpasivat. Kyllä tällainen yrittäjää rassaa. Se tietää aina rahanmenoa, kun siivotaan lasit ja hankitaan uudet tilalle ja muuta. Tunnustaneet pojat kyllä nöyrästi lupasivat maksaa ikkunan. Tekoja odotellaan vielä. Kainulainen toivoo, että pojat pitäisivät sanansa ja korvaisivat myös rahalliset haitat. Hän myös toteaa, että kaikki murtautujien kiinnostusta herättänyt on viety ravintolan tiloista nyt pois näiden kahden tapauksen jälkeen. — Voin sanoa, että täällä ei ole mitään viemistä. Pitää varmaan laittaa viikonloppuna oveen vielä lappu, että täällä ei ole varastettavaa, Toni Kainulainen naurahtaa. Lue koko uutinen:

