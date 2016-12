Uutinen

Etelä-Saimaa: Rauhan rantaan juuttuneesta romulaivasta pumpataan jälleen pilssivettä Rauhan rannassa lojuvan M/S Blue White Eaglen keula makaa kiinni pohjassa. Laiva on juuttunut pohjaan Saimaan veden laskettua. Pohjakosketuksen takia laiva on myös kallistunut hieman. Laivan sisälle kertynyt pilssivesi on valunut laivan peräosaan ja painaa sitä syvemmälle. Pelastuslaitos pumppaa laivan tyhjäksi. Samalla irrotetaan laivaan oikeaan kylkeen tarttunutta jäätä ja laivan konehuoneeseen laitetaan lämmityslaite lisävaurioiden estämiseksi. — Kyse on turvaamistoimista. Laivaa ei saa päästää uppoamaan, koska silloin sen nostaminen ja siirtäminen pois tulee erittäin kalliiksi, ympäristötarkastaja Toni Pöntelin sanoo. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta on määrännyt laivan omistajan viemään laivan pois Rauhan rannasta. Viime vuoden elokuussa lautakunta päätti teettää hylätyn laivan siirtämisen jätelain nojalla. Pöntelinin mukaan hylättyä laivaa ei voida vielä siirtää, koska lautakunnan teettämispäätöksestä on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Kello 19.14. korjattu ympäritöntarkastajan ja lautakunnan nimi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/01/Rauhan%20rantaan%20juuttuneesta%20romulaivasta%20pumpataan%20j%C3%A4lleen%20pilssivett%C3%A4/2016121586296/4