Etelä-Saimaa: Posti varautuu kuljettamaan vilkkaimman joulunalusviikon aikana yli miljoona pakettia — kotimaan joulukortit postiin viimeistään 21. joulukuuta Posti toimitti viime vuonna Suomessa yli 30 miljoonaa joulukorttia ja vilkkaimman joulunalusviikon aikana yli miljoona pakettia. Posti varautuu tänäkin vuonna yhtä vilkkaaseen joulusesonkiin. Joulutervehdysten viimeiset postituspäivät kotimaassa ovat 14. joulukuuta 90 sentin postimerkillä, 19. joulukuuta 2. luokan kirjeenä eli 1,10 euron postimerkillä ja 21. joulukuuta 1. luokan kirjeenä eli 1,20 postimerkillä. Joulutervehdysten postittamiseen suositellaan käytettäväksi punaista postituskuorta, joka on jaettu marraskuussa koteihin. Punaisia kuoria saa myös postista. Postituskuoressa lähetetyt joulutervehdykset jaetaan vastaanottajille ennen joulua alkaen 7. joulukuuta. Kotimaan postipakettien viimeinen lähetyspäivä on tiistaina 20. joulukuuta. Pakettiautomaatista, netistä tai mobiilisovelluksesta ostettu paketti ehtii perille jouluksi, kun se postitetaan 21. joulukuuta. Ulkomaan joulupaketit on postitettava Euroopan ulkopuolelle viimeistään 7.12., Ruotsiin, Viroon, Latviaan ja Liettuaan 19.12. mennessä ja muualle Eurooppaan viimeistään 16.12. Joulutervehdysten viimeiset postituspäivät ovat 2. luokassa Pohjoismaihin 14.12., Eurooppaan 11.12., Kanadaan ja Yhdysvaltoihin 4.12. ja muihin maihin 1.12. Vastaavat päivämäärät 1. luokan joulutervehdyksille ovat Pohjoismaihin 18.12., Eurooppaan 16.12., Kanadaan ja Yhdysvaltoihin 11.12. sekä muihin maihin 5.12. Joulun postipaketista kannattaa tehdä mahdollisimman tasainen, sillä paketti kulkee koneellisen lajittelun läpi. Herkästi rikkoontuvat tavarat kuten elektroniikka, lasi sekä nestemäiset aineet tulee pakata erittäin hyvin. Ne voi postittaa erityispalvelulla, joka on postissa käytössä tämänkaltaisille paketeille. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/01/Posti%20varautuu%20kuljettamaan%20vilkkaimman%20joulunalusviikon%20aikana%20yli%20miljoona%20pakettia%20%E2%80%94%20kotimaan%20joulukortit%20postiin%20viimeist%C3%A4%C3%A4n%2021.%20joulukuuta/2016521582845/4