Etelä-Saimaa: Pankeissa hämmästyttiin Kaakkois-Suomen suuresta petosvyyhdistä: ”En ole ikinä törmännyt vastaavaan” Etelä-Karjalan pankeissa ollaan hämmästyneitä Kaakkois-Suomen poliisin selvittämästä suuresta petosvyyhdistä. Tapauksessa Ruotsista varta vasten rikosta varten Suomeen tulleet henkilöt avasivat pankkeihin tilejä, joita käytettiin huijaustarkoitukseen. Poliisi ei täsmennä, missä kaakkoissuomalaisissa pankeissa päätekijän apurit ovat asioineet. Etelä-Karjalan osuuspankin toimitusjohtaja Petri Krohns kertoi keskiviikkona kuulevansa asiasta ensi kertaa. — En ole ikinä törmännyt mihinkään vastaavaan. Myös Oma-säästöpankin hallintojohtaja Sarianna Liirille tapaus on uusi. Liiri ei kommentoi, onko Oma-säästöpankin konttoreita käytetty selvitetyssä petosvyyhdessä. — Yllättävä, uudenlainen ja laaja tapaus tämä on. Ei tällaista ole ollut aikaisemmin tiedossa. 600 000 euroa Jutun päätekijäksi epäilty on Ruotsissa pitkään asunut suomalaismies. Poliisi uskoo hänen tehtailleen petoksia vajaan vuoden aikana 600 000 euron edestä. Apunaan miehellä on ollut 35 Ruotsin kansalaista ja neljä kroatialaista, jotka olivat kirjoilla Kaakkois-Suomessa. Tutkinnassa kävi ilmi, että Ruotsista lähtöisin oleville henkilöille oli avattu pankkitilejä useissa konttoreissa eri puolilla Kaakkois-Suomea. Heidän osoitteensa oli siirretty Suomeen nimenomaan tilin avaamista varten. — Ihmisiä on etsimällä etsitty ja tuotettu Suomeen tilinavausta varten. He ovat saaneet matkan Suomeen, syötyä laivaristeilyllä hyvin, paluumatkan ja pienen korvauksen, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Heinonen kertoo. Ruotsista tuodut apurit luovuttivat saamansa verkkopankkitunnukset päätekijälle, joka otti niillä lainoja eri luottoyhtiöiltä. Epäillyn rikoksen kohteena on 40 suomalaista netin kautta lainoja myöntävää yhtiötä. Tileille saadut varat nostettiin pankkiautomaateista Ruotsissa. Päätekijä käytti pankkitunnuksia myös ostosten tekemiseen netin kautta. Poliisin mukaan vyyhdin yhteydessä on tutkittu 881 rikosta. Petossarja alkoi helmikuussa 2015. Petoksia alettiin tutkia syksyllä 2015 sen jälkeen, kun kaakkoissuomalaisten pankkien epäilykset olivat heränneet. Suomalaismies oli tuonut pankkiin useita henkilöitä avaamaan pankkitiliä. Ruotsalaiset olivat juuri muuttaneet Suomeen ja heidän osoitteensa oli sama. Koko 600 000 euron summa on jäänyt kateisiin. Taustat selvitetään Pankeista kerrotaan, että uusien asiakkaiden taustat selvitetään. Osuuspankissa ulkomaalainen voi avata tilin, jos tällä on laillinen oikeus oleskella Suomessa sekä selvä peruste tilin avaamiselle. Perusteeksi riittää esimerkiksi loma-asunto Suomessa. Tiliä avatessa täytetään lomake, jossa selvitetään syy, yhteydet Suomeen, millaista rahaliikenne on sekä rahan alkuperä. Henkilöllisyys pitää todistaa Suomessa kelpaavin dokumentein. Sarianna Liirin mukaan pankit ovat kohdistaneet huomiotaan asiakkaan tunnistamiseen. — Uudesta asiakkaasta tehdään kattava kartoitus. Asiakkaan tilanne ja taustat käydään läpi henkilökohtaisesti. Jos joku on juuri muuttanut Suomeen, peruste muutolle selvitetään myös. Lue koko uutinen:

