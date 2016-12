Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala sai uuden valtuuston — katso tästä ketkä valittiin

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalalle valittiin uusi valtuusto 4.—25. marraskuuta järjestetyissä postivaaleissa. Valtuustossa on 35 jäsentä.

Vaaleissa ääntään käytti 40 prosenttia jäsenistä.

Lappeenrannasta valittiin 14 valtuutettua, Ruokolahdelta seitsemän, Parikkalasta viisi, Rautjärveltä neljä, Lemiltä kolme, Taipalsaarelta kaksi ja Imatralta yksi valtuutettu,.

Ääniharava oli ruokolahtelainen Matti Paananen, joka sai 95 ääntä.

Uudet valtuutetut ottavat tehtävänsä vastaan vuoden alussa ja kausi kestää neljä vuotta eli 31.12.2020 saakka.

Valituista valtuutetuista 37 prosenttia on uusia. Keski-ikä on 57 vuotta. Naisia on viisi.

Äänioikeutettuja metsänomistajia oli yhteensä 6088.

Valtuustoon valitut:

Ahvonen Matti, maa- ja metsätalousyrittäjä, 58, Lappeenranta, ääniä 68

Eloranta Susanna, toimitusjohtaja, 37, Parikkala, ääniä 23

Heinänen Markku, nuohooja, 67, Ruokolahti. ääniä 67

Hänninen Anu, myyjä, 50, Ruokolahti, ääniä 28

Häyhä Mikko, maanviljelijä, 45. Rautjärvi, ääniä 75

Kangasmäki Seppo, metsätalousyrittäjä, 56, Lemi, ääniä 52

Karjalainen Kari, metsätalousyrittäjä, 54, Lappeenranta, ääniä 40

Kiuru Tuomo, maatalousyrittäjä, 50, Rautjärvi, ääniä 32

Kolhonen Ilpo, maanviljelijä, 54, Taipalsaari, ääniä 60

Kuokka Juha, maanviljelijä, 58, Lappeenranta, ääniä 80

Kälviäinen Martti, maatalousyrittäjä, 66, Lappeenranta, ääniä 32

Kärkäs Pekka, metsätalousyrittäjä, 52, Imatra, ääniä 86

Lamponen Osmo, maanviljelijä, 63, Lemi, ääniä 49

Lohko Jukka, metsätalousyrittäjä, 68, Lappeenranta, ääniä 57

Makkonen Seppo, eläkeläinen, 58, Parikkala, ääniä 67

Mattinen Jyrki, maatalousyrittäjä, 46, Lappeenranta, ääniä 31

Metsämuuronen Pertti, metsätalousyrittäjä, 55, Lappeenranta, ääniä 39

Monto Sirpa, maatalousyrittäjä, 57, Ruokolahti, ääniä 61

Mäkinen Erkki, eläkeläinen, 67, Lappeenranta, ääniä 59

Nevalainen Risto, opettaja, 63, Ruokolahti, ääniä 36

Nokelainen Jouni, metsämestari, 53, Parikkala, ääniä 78

Nutikka Markku, metsätalousyrittäjä, 66, Lappeenranta, ääniä 46

Paananen Matti, maanviljelijä, 68, Ruokolahti, ääniä 95

Parikka Katri, maatalousyrittäjä, 31, Parikkala, ääniä 70

Partinen Timo, maatalousyrittäjä, 58, Ruokolahti, ääniä 88

Pukero Heikki, maatalousyrittäjä, 31, Lappeenranta, ääniä 42

Pöyhönen Ilkka, professori emeritus, 68, Lappeenranta, ääniä 37

Repo Heimo, maanviljelijä, 59, Rautjärvi, ääniä 79

Rita Tapio, koneyrittäjä, 56, Rautjärvi, ääniä 90

Sikiö Yrjö, metsätalousyrittäjä, 49, Ruokolahti, ääniä 60

Talonpoika Hannu, maanviljelijä, 61, Lappeenranta, ääniä 35

Tikka Markku, maanviljelijä, 61, Lemi, ääniä 51

Valkeapää Jouko, eläkeläinen, 62, Parikkala, ääniä 75

Welling Irma, FT, 69, Lappeenranta, ääniä 43

Voipio Iikko B, eläkeläinen, 68, Taipalsaari, ääniä 24