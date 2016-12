Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrantalainen kuvataiteilija Ella Kettunen toi kaupunkieläimiä työmaan aitaan Imatralle — käet eivät enää ole yksin Joukko kuvataiteilija Ella Kettusen tekemiä kaupunkieläimiä on saapunut Einonkadun työmaan aitaan Imatrankoskella. Lappeenrantalaistaiteilijan teos koostuu seitsemästä työkalujen kanssa taiteilevasta laserleikatusta eläimestä. Lapset ja lapsenmieliset voivat käydä liikuttelemassa eläimiä. Pupu on ainoa, joka ei hievahda. Kettunen kertoo Kaakon taiteen tiedotteessa, että hän halusi tehdä työmaa-aitaa komistamaan helposti saavutettavan teoksen. Siksi hän teki eläinhahmoista liikuteltavia. Kimmokkeena ideaan oli oma lapsi, jolla on ikää puolitoista vuotta. Kettunen on huomannut, että sen ikäinen haluaa tarttua mihin vain. Eläimiksi valikoituivat tietyt eläimet sen perusteella, mihin Kettunen itse törmäsi asuessaan ja opiskellessaan Imatralla. Mukana ovat pupun lisäksi muun muassa kissa, harakka ja orava. — Halusin kuitenkin, että teos ei olisi irrallinen työmaasta, vaan joku elementti sitoisi sen paikkaansa. Sen vuoksi työkalut tulivat mukaan teokseen, hän kertoo tiedotteessa. Ella Kettunen on valmistunut kuvataiteilijaksi Saimaan ammattikorkeakoulusta Imatralta vuonna 2013. Aikaisemmalta ammatiltaan hän on puuseppä, joten hän käyttää taiteessaan mielellään puuta. Einonkadun työmaan teokset ovat Kaakon taiteen ja Imatran kaupungin mahdollistamia. Yhteistyössä on mukana myös Rakennusliike Evälahti. — Kaupunki on mielellään mukana nopeasti toteutettavissakin taideprojekteissa, jotka muuttavan kaupunkikuvaa positiivisempaan suuntaan, Imatran kaupungin kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs sanoo Kaakon taiteen tiedotteessa. Kaakon taiteen Taideraksa-projekti on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta. Kettusenkin teokset ovat osa Taideraksaa, jonka tavoitteena on muovata häiriötekijöistä visuaalisesti mielenkiintoisia. Einonkadun rakennustyömaata elävöittävät myös kouvolalaisen tekstiilitaiteilija Sanna Majanderin teos Käet. Käet löytyvät Torigallerian puoleisesta työmaa-aidasta, Kettusen eläimet Koskenpartaan puoleisesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/01/Lappeenrantalainen%20kuvataiteilija%20Ella%20Kettunen%20toi%20kaupunkiel%C3%A4imi%C3%A4%20ty%C3%B6maan%20aitaan%20Imatralle%20%E2%80%94%20k%C3%A4et%20eiv%C3%A4t%20en%C3%A4%C3%A4%20ole%20yksin/2016521578639/4