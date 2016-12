Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenranta saa tunnustuksen lapsiystävällisyydestä — Unicef myöntää kahdeksi vuodeksi Suomen Unicef myöntää Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen Lappeenrannan kaupungille. Se ojennetaan lappeenrantalaisille lapsille kaupunginjohtajan itsenäisyyspäivävastaanotolla 5. joulukuuta. Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja Unicefin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Sen tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista kunnan päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä. Mallissa on mukana 14 suomalaista kuntaa. – Tärkeitä kehittämiskohteita ovat yhdenvertaisuus, lapsen näkemyksen kunnioittaminen ja lapsen edun ensisijaisuus, Suomen Unicefin pääsihteeri Marja-Riitta Ketola kertoo. Lappeenrannassa esimerkiksi kaikki rehtorit ovat saaneet ihmisoikeuskasvatusta ja soveltaneet oppeja koulujensa kehittämisessä. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan mukaan Lappeenrannassa on panostettu lasten ja nuorten yksilöllisen kasvun tukemiseen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Tavoitteet on kirjattu kaupungin strategiaan sisältyvään hyvinvointiohjelmaan. Tunnustus on voimassa kaksi vuotta. Uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista. Unicefin mukaan esimerkiksi selkokielinen viestintä kunnan päätöksistä helpottaa muitakin kuin lapsia. Lue koko uutinen:

