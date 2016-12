Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan kaupungille Unicefilta Lapsiystävällinen kunta -tunnustus Suomen Unicef on myöntänyt Lappeenrannan kaupungille Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen toimista, joilla Lappeenranta on viimeisen kahden vuoden ajan kehittänyt toimintaansa lapsiystävällisemmäksi. Tunnustus on voimassa kaksi vuotta. Sen voi uusia, mutta uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista. Unicefin edustajat ojentavat tunnustuksen lappeenrantalaisille lapsille 5. joulukuuta kaupunginjohtajan vastaanotolla. Lapsiystävällinen kunta -mallin pohjana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja Unicefin Child Friendly Cities -malli. Mallin tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista kunnan päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä. Lappeenranta on yksi 14:stä suomalaisesta kunnasta, joka on mallissa mukana. Suomen Unicefin asiantuntija Johanna Laaja sanoo, että Lappeenrannassa on luotu pysyviä toimintatapoja lapsen oikeuksien edistämiseksi. —Esimerkiksi kaikki lappeenrantalaiset rehtorit ovat saaneet ihmisoikeuskasvatusta ja soveltaneet oppeja koulujensa kehittämisessä, Laaja huomauttaa. —Päätöksenteossa pidämme tärkeänä, että lasten ja nuorten mielipiteitä kuunnellaan ja ne otetaan parhaalla mahdollisella tavalla huomioon, toteaa kaupunginjohtaja Kimmo Jarva. Lue koko uutinen:

