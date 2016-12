Uutinen

Etelä-Saimaa: Kimpisen jättimäisen joulukalenterin ensimmäinen luukku aukeaa tänään Miltä tuntuisi asua joulukalenterin luukussa? Lappeenrannan Kimpisessä 24 perhettä tietävät sen pian. Alueen asukkaat rakentavat yhdessä Kimpiseen kaupunginosan kokoisen joulukalenterin. Ensimmäinen luukku avautui tänään torstaina Kantokatu 8:ssa. Kukin luukku on vuorollaan eri osoitteessa avautuva jouluikkuna. Kalenteri-ikkunoita on pääasiassa Maaherrankadun, Mäkikadun ja Kantokadun varrella. Avauduttuaan ne pysyvät naapureiden ja ohikulkijoiden ihailtavina ainakin joulupyhien yli. Talojen asukkaat somistavat jouluikkunat kukin tavallaan. Jokainen ikkuna on yllätys, kuten joulukalenterissa kuuluukin. Luukut avautuvat viimeistään iltakuudelta. Idean toivat Kimpiseen Jenni Lanu ja Sanna Koljander. Jenni Lanu, jonka kotona ensimmäinen ikkuna avautuu, sai kokemusta jouluikkunoista ollessaan au pairina Sveitsissä. Sittemmin idean on napannut moni muukin. Haminan ympyräkeskustan laitamilla avattiin 2014 päivittäin joulukalenterin luukku jonkin vanhan talon ikkunassa. Idea kopsattiin Tukholmasta. Samaan aikaan sen pölli ainakin Raahe. Viime vuonna Helsingin Ullanlinnassa kokonainen kerrostalo muuttui joulukalenteriksi, ja Tapanilassa tänä vuonna jokainen luukku vie joulupihaan. Iltakävelylle katseltavaa Kimpisen lisäksi ihmiset tempaisevat Etelä-Karjalassa nyt ainakin Imatralla. Vuoksenniskalla ja Niskalammella kalenteriluukkuja viritellään ikkunoihin ja portinpieliin. Jenni Lanu ja Sanna Koljander kertovat alkuun epäilleensä, saataisiinko kalenteriin kaikki 24 luukkua. Kaupunginosassa asujaimisto on vaihtunut, eikä naapureita tunneta kovin hyvin. Puskaradio kuitenkin toimi, ja pian naapuritkin tunnetaan entistä paremmin, sillä ainakin avajaisia on tarkoitus viettää glögimukin ääressä rupatellen. Muutenkin kalenterihomma on tarkoitus ottaa rennosti ja ilman kilpavarustelua. — Pääasia, että joulupimeillä on mukavaa tekemistä ja iltakävelyillä katseltavaa. Vaan entä jos tulee kansainvaellus? Taannoin Haminassa sellaisiakin nähtiin. — Sitten vaan pitää sanoa lapsille, että käyttäytykäähän nätimmin. Tonttuja on paljon liikkeellä, Sami Lanu myhäilee. Seija Hackman Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/01/Kimpisen%20j%C3%A4ttim%C3%A4isen%20joulukalenterin%20ensimm%C3%A4inen%20luukku%20aukeaa%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n/2016121567062/4