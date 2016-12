Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaupungit tarjoavat yrityksille tukea työllistämiseen, hakijoita on ollut niukasti Lappeenrannan ja Imatran työllistämisestä maksama yrityslisä voisi tehdä kauppansa paremminkin. Lappeenrannassa on lisän avulla luotu tänä vuonna 30 työpaikkaa ja Imatralla kolme. Molemmat kaupungit olivat varautuneet maksamaan paljon enemmän lisiä. Lappeenrannassa kaupungin yrityslisä on ollut käytössä tämän vuoden. Tukeen varatusta 300 000 euron määrärahasta on kulunut alle 30 000 euroa eli kymmenesosa. Tukea voi yhä hakea. Yrityslisäkokeilua aiotaan jatkaa myös ensi vuonna. Kokeilussa kaupunki maksaa Suomessa toimiville yrityksille 1 500 euron palkkion kertakorvauksena siitä, että ne työllistävät alle 30-vuotiaan työttömän tai yli vuoden työttömänä olleen lappeenrantalaisen työnhakijan. Palkkio maksetaan vain kerran samasta työllistettävästä, mutta yritys voi saada yrityslisän useasta samanaikaisesti palkkaamastaan, kriteerit täyttävästä työllistetystä. Toistaiseksi vähimmäistyöaikavaatimus on 26 täyttä työviikkoa 18 tunnin viikkotyöajalla. — Summa on niin pieni, että pelkästään sen takia kukaan ei työllistä. Monet yrittäjät ovat kuitenkin sitä mieltä, että pienikin apu on hyvä, työllisyyskoordinaattori Salla Peltonen sanoo. Kaupunki on joka tapauksessa tyytyväinen yrityslisän menekkiin. Monissa kaupungeissa tukea ei ole saatu hyödynnettyä ollenkaan. Imatralla työllistämisen kuntalisäsysteemi alkoi vuonna 2015, ja jatkui tänä vuonna. — Päivitimme ja parantelimme systeemiä alkuvuodesta yhdessä yrityspalvelujen kanssa, kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlomo kertoo. Syyskuussa TE-toimistolta loppuivat palkkatukimäärärahat. Koska Imatran työllistämislisä on sidottu palkkatukeen, homma pysähtyi siihen. Yrityslisään on esitetty määrärahaa myös ensi vuodelle. Lue koko uutinen:

