Itä-Länsi -pesäpallotapahtumakin sai Suomi 100 -aluetukea –katso muut tuen saajat

Torstaina julkaistiin yksitoista uutta eteläkarjalaista tapahtumaa, joiden järjestämiselle on myönnetty Suomi 100 -aluetukea.



Tukea saivat nämä tapahtumat:

Suomi 100 osana 14. kansainvälistä Mustan ja Valkoisen teatterifestivaalia Imatralla

Siun ja miun helmiä -tapahtuma

Rauhanpäivän valopolku Imatralla

Suomi 100 -teemapäivät lukiolaisille ja muulle yleisölle

Safkasynttärit 100-vuotiaalle ja 4H-metsiköt, eri puolilla suomea

Suomi sadan vuoden päästä -videokilpailu

Lemin musiikkijuhlat (Lemin laululava)

Liikunta ja urheilu liikuttaa ja yhdistää eteläkarjalaisia

Voltti 2017 lappeenrannassa

Hiitolanjoki-Haarikko luontohelmitapahtumat

Itä-Länsi pesäpallotapahtuma Imatralla



Etelä-Karjalan liitto järjestää tuen hakemiseksi kolme hakukierrosta.

Kolmas, ja viimeinen hakukierros on avoinna 16. tammikuuta — 28. helmikuuta.

Hakuohjeet löytyvät täältä.



Etelä-Karjalassa tukea on myönnetty toistaiseksi kahdellekymmenelle tapahtumalle.

Tukisummat eivät ole kovin suuria.

Kaikilla kolmella kierroksella rahaa on jaossa yhteensä 90 000 euroa.