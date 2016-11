Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatra selvittää hulevesimaksun käyttöön ottoa — erillisen viemäriveron keruu voi alkaa aikaisintaan vuonna 2018 Imatran kaupunki pohtii erillisen hulevesimaksun käyttöönottoa. Mietinnän taustalla ovat lainsäädännön muutokset, joilla hulevesien käsittely halutaan eriyttää omaksi lohkokseen muusta vesihuollosta. Kaupungininsinööri Lassi Nurmen mukaan valittavina on kaksi vaihtoehtoa. Toinen niistä on hoitaa hulevesien käsittelyn rahoitus edelleen yleisestä verotulopotista. Toinen malli on säätää kiinteistöjen omistajille uusi veronluonteinen huleveden käyttömaksu. Karkeiden laskelmien mukaan vuotuinen hulevesimaksu voisi keskimäärin olla muutama kymppi kiinteistöä kohden. Laskun saisivat periaatteessa kaikki asemakaava-alueiden kiinteistöjen omistajat. Mikäli hulevesimaksu päätetään ottaa käyttöön, alkaa laskuja tippuja imatralaisille Nurmen mukaan aikaisintaan vuonna 2018. — Aika moni kunta on viime aikoina aloittanut hulevesilaskutuksen. Seurailemme, miten sen kanssa muualla alkaa mennä, Nurmi kertoo. Imatran kaava-alueiden hulevesien hallinnasta vastaa ensi vuoden alusta lukien kaupunki itse. Nurmen mukaan tämä selkeyttää kaupungin ja Imatran Veden välistä työnjakoa. Mikäli erillinen hulevesimaksu otetaan käyttöön, kirkastuu vs. vesihuoltopäällikön Kari Pietarisen mukaan myös laskutuksen läpinäkyvyys. Hulevesijärjestelmän kustannuksia kattavaa laskutusta ei enää upoteta vesihuoltolaitoksen muun kuluttajalaskutuksen sisään. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/01/Imatra%20selvitt%C3%A4%C3%A4%20hulevesimaksun%20k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n%20ottoa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89erillisen%20viem%C3%A4riveron%20keruu%20voi%20alkaa%20aikaisintaan%20vuonna%202018/2016521549166/4