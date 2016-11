Uutinen

Etelä-Saimaa: Helsingin valtuusto äänesti Guggenheimin nurin: ”Tämä projekti on käytännössä ohi” Solomon R. Guggenheimin säätiön johtajat New Yorkissa lopettavat Helsinki-projektinsa kaupunginvaltuuston kielteiseen päätökseen. Uutta ehdotusta ei näillä näkymin enää tule. Helsingin kaupunginvaltuusto äänesti torstain puolelle venyneessä kokouksessaan Guggenheimin nurin äänin 53–32. — Tämä projekti on nyt käytännössä ohi, säätiön kakkospomo Ari Wiseman sanoi Helsingin Sanomille kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen. — Sovimme näin Guggenheimin Helsinki Tukisäätiön puheenjohtajan Ari Lahden kanssa. Lahti keräsi miljoonia yksityisiltä ja yrityksiltä sekä järjesteli lisäksi lainaa tukisäätiölle, joka olisi maksanut sen toiminnan tuotoista, sponsorituloista ja lahjoituksista. Tämä ei riittänyt, koska kaupunginvaltuusto vierasti ajatusta tuon lainan takaamisesta ja korkeintaan 80 miljoonan euron panostuksesta museon rakentamiseen. Guggenheimin säätiö näyttäisi kuitenkin olevan hyvä häviäjä. Wiseman antaa kiitokset Helsingin kaupunginvaltuustolle ”täysipainoisesta ja reilusta harkinnasta”. Hän kiittää myös Helsingin kaupunkia, joka tilasi säätiöltä vuonna 2010 tutkimuksen siitä, sopisiko Guggenheimin museo Helsinkiin. Tämä johti kaupungin johdon ja säätiön molemminpuoliseen kiinnostukseen. Guggenheim järjesti jopa maailman suurimman arkkitehtuurikilpailun Etelärannan tontille ilman kaupunginjohtajan esittämää ja kaupunginhallituksen hylkäämää avustusta. — Olen erittäin ylpeä arkkitehtuurikilpailusta ja ideoiden rikkaudesta Etelärannan kehittämiseksi, Wiseman sanoo. Lue artikkeli Helsingin Sanomien verkkosivuilta. Lue koko uutinen:

