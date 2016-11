Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan kansanedustajat eivät halua suitsia Yleisradion uutisia Eteläkarjalaiset kansanedustajat eivät katso hyvällä poliitikkojen yritystä vaikuttaa median toimintaan. Ainoastaan perussuomalaisten Jani Mäkelä sanoo, että eduskunnalla on oltava mahdollisuus valvoa, mihin Yleisradio verorahat käyttää. Hänenkään mielestä poliitikkojen ei pidä puuttua yksittäisiin juttuihin. Keskustelu liittyy Suomen Kuvalehden julkaisemaan artikkeliin. Siinä väitetään, että pääministeri Juha Sipilän (kesk.) toimittajiin kohdistunut arvostelu sai Ylen johdon hyllyttämään kolme juttua. Sipilä suuttui Ylen viime perjantaisesta uutisesta, jossa kerrottiin Sipilän sukulaisten omistamasta konepaja Katerasta ja sen Terrafamen kanssa tekemistä noin puolen miljoonan euron kaupoista. Ylen päätoimittaja Atte Jääskeläinen kiistää, että Sipilän viestit olisivat vaikuttaneet juttujen hyllytyksiin. Keskiviikkona Sipilä sanoi, että hänellä ei ollut pienintäkään aikomusta rajoittaa lehdistönvapautta tai yrittää vaikuttaa, mitä Yle esittää ja mitä ei. Kansanedustaja Suna Kymäläisen (sd.) mukaan vapaan sanan perusedellytys on, että poliitikot eivät pysty sanelemaan, mitä heistä kirjoitetaan. Anneli Kiljusen (sd.) mielestä poliittiset päätöksentekijät eivät saa puuttua sananvapauteen, mutta myös muiden intressiryhmien yritykset vaikuttaa sisältöihin pitää torjua. Kokoomuksen Jukka Kopra sanoo, että Yle päättää, mitä se uutisoi, eikä poliitikkojen pidä siihen puuttua. Kopran mukaan Sipilä tunsi tulleensa väärin kohdelluksi, ja antoi palautetta, mihin hänellä on oikeus siinä missä kaikilla muillakin kansalaisilla. Keskustan Ari Torniaisen mukaan Ylen toimintaa pitää seurata, mutta ei antaa ohjeita. Suomalaisen median toiminta on eteläkarjalaisten kansanedustajien mukaan pääasiassa asiallista. Tosin Mäkelän mielestä toiminta on koko ajan mennyt huonompaan suuntaan kiireen ja resurssien vähenemisen myötä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/01/Etel%C3%A4-Karjalan%20kansanedustajat%20eiv%C3%A4t%20halua%20suitsia%20Yleisradion%20uutisia/2016121549245/4