Etelä-Saimaa: Curtis Hamilton palaa SaiPan ykkösketjuun Kuopiossa, Frans Tuohimaa torjuntavuorossa Loukkaantumisestaan toipunut Curtis Hamilton ottaa oman paikkansa SaiPan ykkösketjussa torstaina Kuopiossa. Samalla SaiPa saa kasaan kauden alkupuoliskolla tuhojaan tehneen kaksikon. Hamilton on tehnyt liigassa kymmenen maalia, joista kuuteen Matti Järvinen on saanut syöttöpisteen. Hyökkäysketjun toisella laidalla pelaa torstaina Kim Strömberg. Ottelu on ketjulle Strömberg-Järvinen-Hamilton liigakauden viides yhdessä. Aloittava maalivahti on Frans Tuohimaa, jonka toistaiseksi ainoa kokonainen liigaottelu SaiPan paidassa oli Tampereen Tapparaa vastaan 20. syyskuuta. Tuohimaa oli sen jälkeen pitkään poissa SaiPan rivistöstä loukkaantumisen vuoksi. Hän haki pelituntumaa Mestiksestä Kajaanin Hokista, jossa pelasi kolme ottelua torjuntaprosentilla 91,7. Eetu Koski palasi Hamiltonin tavoin SaiPan kokoonpanoon tiistain HIFK-kotiotteluun, mutta on nyt KalPa-vierasottelussa jälleen sivussa. Kosken paikalla nelosketjun keskellä pelaa Valtteri Virkkunen. Lisäksi Jere Sneckin sijaan SaiPan seitsemäntenä puolustajana aloittaa Lauri Taipalus. Lue koko uutinen:

