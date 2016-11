Uutinen

Etelä-Saimaa: Bravissimo lobbaa orkesteria avoimesti — yhdistystä huolettaa rahoitus Klassinen lobbaus tarkoittaa epävirallista vaikuttamista päättäjiin. Bravissimo on klassisen musiikin ystävien yhdistys, jonka vaikuttaminen on mahdollisimman läpinäkyvää. Tavoite on saada yleisöä Lappeenrannan kaupunginorkesterin konsertteihin. — Kaikille musiikin harrastajille pitäisi olla tarjontaa, sillä musiikki luo yhteiskunnallista hyvinvointia, puheenjohtaja Rauni Lallo perustelee. Yhdistys on yhtä vanha kuin orkesteri, perustettu vuonna 1909, ja alunperin sen tarkoitus oli rahallisen tuen hankkiminen orkesterille. Orkesterin toiminnan rahoittaminen on palannut aiheeksi. Erityisesti perussuomalaiset puhuvat uusien tulonlähteiden löytämisestä julkisen tuen sijasta. — Olen orkesterin puolesta pahoillani lakkautuspuheista. Se on jo työsuojelullinen asia, Lallo toteaa. Lappeenranta ei ole yksin. Valtionosuudet ovat pudonneet yhtäjaksoisesti vuodesta 2012, ja kehitys jatkuu. Mikkelissä kokoomusvaltuutettu kyseenalaisti kaupungin jousiston, mikä sai Itä-Suomen kaupunkien orkesterien ystävät kokoontumaan yhteen. — Huoli on yhteinen, sillä kehityksessä kuultaa tietämättömyys orkesterien niukoista varoista, yhdistysaktiivi Rauni Mali sanoo. Hänen mukaansa orkesterien rahoituksen jatkuva pienikin vähentyminen johtaa kaventuvan ohjelmiston kautta kurjistumisen kierteeseen. Bravissimo-iltama Kehruuhuoneella 1.12. kello 19. Vapaa pääsy. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/12/01/Bravissimo%20lobbaa%20orkesteria%20avoimesti%20%E2%80%94%20yhdistyst%C3%A4%20huolettaa%20rahoitus/2016121546941/4