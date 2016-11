Uutinen

Etelä-Saimaa: Sipilä kommentoi juttujen hyllytystä: ”Luottamus Yleen on ihan ok” Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kommentoi niin sanottua Yle-kohua keskiviikkona eduskunnassa. Sipilä kielsi jyrkästi pyrkineensä rajoittamaan Ylen juttujen julkaisemista tai ohjelmien lähettämistä. — Ei ollut yritystäkään rajoittaa jonkun ohjelman tai aiheen esittämistä. Se ei kävisi mielessänikään, Sipilä sanoi. Sipilän toimittajiin kohdistunut arvostelu sai Ylen johdon hyllyttämään kolme juttua, jotka olisivat käsitelleet muun muassa Sipilän jääviysepäilyjä kaivosyhtiö Terrafamen pääomittamispäätöksessä. Asiasta uutisoi Suomen Kuvalehti keskiviikkona. Sipilä oli lähettänyt Ylen toimittajalle lukuisia sähköposteja, joissa muun muassa kertoi luottamuksensa Yleen olevan mennyttä. Sipilä kertoi tuohtuneensa siitä, että ei ollut mielestään saanut kunnon mahdollisuutta kommentoimiseen jutuissa. — Lähetin hänelle esimerkkejä siitä, minkälaiseksi keskustelu taittuu, kun ei ole mahdollisuutta kommentoida keskustelua, Sipilä sanoi. — Tunteellinen reagointi johtuu siitä, että perheeni on kokenut aika kovia viime aikoina. Tämä on herkkä paikka. Asemani vaikuttaa perheeseeni, joka joutuu osalliseksi. Myönnän, että vastasin tunteellisesti. Sipilä arvioi, ettei hänen ja Ylen suhteessa ole ongelmia. Hän kertoi pyytäneensä tapausta anteeksi Ylen vastaavalta päätoimittajalta Atte Jääskeläiseltä. — Olen pahoitellut tätä kommenttiani. Luottamus Yleen on ihan ok. Kritiikin kohde oli se, että en saanut oikeaan aikaan antaa omaa kommenttiani tähän asiaan. Lue koko uutinen:

