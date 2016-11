Uutinen

Etelä-Saimaa: Savitaipalelaistaustainen Anton Puonti virittelee nahkatrumpettiaan Talent Suomen finaaliin Nuori mies kävelee lavalle ja liittää kämmenensä yhteen. Ilmoille alkaa soljua trumpettimaista soitantaa. Ihmisten hersyvä nauru täyttää esiintymissalin. Omalaatuisen äänen takaa löytyy 24-vuotias Antton Puonti, joka esiintyi Suomen Talent-kisan esikarsinnoissa. Puonti asuu Helsingissä, mutta viettää usein aikaa Savitaipaleella, josta hänen vanhempansa ovat kotoisin. Puonti osallistui kisaan hetken mielijohteesta, kun hän näki telkkarissa mainoksen kilpailijahausta. Ohjelmassa etsitään Suomen lahjakkainta viihdekykyä. Puonnin taito on nahkatrumpetin soittaminen, mikä tarkoittaa käsien ja ilmanpaineen avulla muodostettua trumpettimaista ääntä. — Tämä on vähän erikoisempi taito, joten päätin kokeilla kisaan lähtemistä. Esikarsinnoissa Puonti esitti Josh Grobanin kappaleen You raise me up. Omaleimainen esitys ihastutti tuomarit ja yleisön, ja siivitti Puonnin kisan loppuun saakka. Edessä häämöttää enää finaaliesitys. — Se tulee olemaan hauska ja monipuolinen. Talent on Puonnin ensikosketus kykyjenetsintäkilpailuun, eikä hän ole seurannut kisaa aiemmin. Nahkatrumpetin soittamisen Puonti keksi ollessaan viisivuotias. Idea syntyi sattumalta, kun iltarukouksessa piti ristiä kämmenet yhteen. — Huomasin että käsien asentoa vaihtamalla ja ilmanpainetta säätelemällä saa aikaan erilaisia ääniä. Nahkatrumpetin soittaminen ei vaadi Puonnilta erityistä harjoittelua. Hyväksi apukeinoksi hän nimeää laajan musiikin tuntemuksensa ja absoluuttisen sävelkorvan. Puonti ei tunne muita nahkatrumpetin soittajia, mutta tietää internetissä muutamia. Esimerkiksi yhdysvaltalainen Gerry Phillips esittelee taitoaan videopalvelu Youtubessa. Talent-kisaan Puonti lähti avoimin mielin. — Tuomarit ainakin ymmärsivät tämän jutun. Jotkut rakastavat ja jotkut vihaavat tätä. Puonnin mukaan kisan tuoma julkisuus on hieman hämmentävää, mutta on mukavaa, kun ihmiset kysyvät hänen taidostaan. Kykyjenetsintä kilpailuun kannattaa Puonnin mielestä ehdottomasti osallistua, jos omaa erityisen taidon. — Kisassa pärjää, jos on oma itsensä. Lue koko uutinen:

