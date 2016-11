Uutinen

Etelä-Saimaa: Kuollut mies löytyi taposta epäillyn miehen asunnosta Lauritsalassa – ilmoitus hätäkeskukseen toi poliisit paikalle Poliisi tutkii Lauritsalassa tiistaina tehtyä henkirikosta tappona. Poliisi löysi 41-vuotiaan miehen kuolleena kerrostaloasunnosta tiistai-iltana. Samassa yhteydessä poliisi otti asunnosta kiinni 46-vuotiaan lappeenrantalaismiehen. Asunto, josta kuollut mies löytyi, kuuluu teosta epäillylle miehelle. Rikoskomisario Timo Valle kertoo, että poliisi meni paikalle hätäkeskukseen tehdyn ilmoituksen perusteella. — Siinä on hätäkeskuksen kautta tullut ilmoitus. Ilmeisesti joku sivullinen on hälyttänyt poliisin paikalle. Valle kertoo, että kiinniotettua miestä ei ole vielä kuulusteltu, sillä kiinniotto tapahtui myöhään illalla. Kuulustelut on määrä aloittaa keskiviikon aikana. Lue koko uutinen:

