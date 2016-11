Uutinen

Etelä-Saimaa: Keräykset ilahduttavat vähävaraisia lapsiperheitä Imatran Nuorkauppakamari järjestää jo kymmenennen kerran Joulupuu-keräyksen. Nuorkauppakamarien valtakunnallisen keräyksen tarkoituksena on antaa joululahjoja niille lapsille, jotka eivät esimerkiksi perheen taloudellisen tilanteen takia saisi lahjoja. — Tavoitelistalla on 381 pakettia. Jos tulee enemmän, lahjoja yhdistellään eli mitään ei jää yli, sanoo Joulupuu-keräyksen projektipäällikkö Heidi Holsti. Jotkut yritykset ja seurat ovat jo aloittaneet lahjoituksen, mutta varsinainen keräys pidetään 2. - 9.12. Keräyksen pääpaikka on Imatran K-Citymarketissa ja sivupisteet Prismassa, Vuoksenniskan kirjakaupassa ja Imatrankosken Citymarketissa. — Suurimman osa lahjoista hankkii yksityiset ihmiset. Lahjat jakaa sosiaalitoimi, sanoo Holsti. Menossa on myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Suomen Punaisen Ristin ja Ylen järjestämä Hyvä joulumielikeräys, josta vähävaraiset perheet saavat 70 euron lahjakortin ruokakauppoihin. Imatran seudun Pelastaa Lapset -järjestö jakaa tänä jouluna 10 000 euroa. Myös Pelastakaa lapset -järjestön lahjoitus on 70 euron ruokakaupan lahjakorttin. Lue koko uutinen:

