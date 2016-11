Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatralla toteutetaan tänä vuonna ainakin kaksi kyläyhteisöjen tekemää joulukalenteria Torstaina avautuu joulukalenterin ensimmäinen luukku. Tällä kertaa myös ensimmäiset ikkunat. Imatralla pääsee seuraamaan ainakin kahta kyläyhteisöjen toteuttamaa joulukalenteria. Vuoksenniskan harjulla ja Niskalammella voi jouluaattoon asti kierrellä katsomassa asukkaiden tekemiä joulukalenteriluukkuja. Ideana on, että joka päivä jonkun talon ikkunassa tai portinpielessä avautuu uusi joulukalenterin luukku. Kerran avauduttuaan luukku on katsottavissa jouluaattoon asti. Vuoksenniskalla joulukalenterin ideoi Pauliina Näränen. — Syksyllä näin jutun, kuinka vastaava oli toteutettu kerrostalossa koko taloyhtiön voimin. Idea oli minusta todella hauska ja ensin harmittelin, ettei täällä voi toteuttaa vastaavaa. Onneksi idea näyttää toimivan omakotitaloalueellakin. Näränen alkoi kerätä osallistujia harjun asukkaista. Omakotiasukkaiden lisäksi mukaan lähti muutama kerrostaloasukaskin. Osa luukuista löytyy ikkunan sijaan pihalta. — Joillakin osallistujilla ei ole talossaan ikkunaa kadulle päin, joten he toteuttavat luukkunsa esimerkiksi portin pieleen. Luukut näkyvät kaikki tielle päin, eli pihoille ei tarvitse mennä. Tiedot joulukalenteri-ikkunoista löytyvät avoimista Facebook-ryhmistä. Toinen löytyy haulla Niskan harjun joulukalenteri-ikkunat ja toinen Niskalammen asukasyhdistyksen sivuilta. Lue koko uutinen:

