Etelä-Saimaa: Avoimuus on viisauden alku sisäilmaongelmien selättämisessä — Lappeenranta ja Etelä-Karjala eturintamassa Julkisuuteen tulee tavan takaa tietoa Etelä-Karjalan koulujen, päiväkotien sekä muiden julkisten rakennusten sisäilmaongelmista. Tämä kertoo siitä, että korjattavaa löytyy, mutta vielä enemmän siitä, että ongelmiin suhtaudutaan vakavasti sekä avoimesti ja ongelmat halutaan ratkaista päivänvalossa. Rakennusten sisäilmaongelmiin perehtynyt työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus kertoo, että Lappeenrannassa ja muualla Etelä-Karjalassa ongelmien tunnustamisessa ollaan huomattavan pitkällä verrattuna suurimpaan osaan maata. — Avoimuudesta on annettava iso plussa. Esimerkiksi Lappeenrannassa painetaan niska limassa töitä ongelman ratkaisemiseksi. Ei yritetä salailla ja tehdään varmasti kaikki se, mihin rahat riittävät. Korjausvelkaa on kertynyt paljon, joten korjattavaa on kyllä tiedossa. Putus muistuttaa, että koko maan mitassa sisäilmaongelmat ovat vasta tulossa päivänvaloon. Etelä-Karjala on valovuoden muuta maata edellä ongelmien tiedostamisessa. Monilla paikkakunnilla pohditaan Putuksen mukaan vielä sitä, voiko päiväkodin tai koulun sisäilmaongelmista ylipäätään kertoa lasten vanhemmille. Hänen mielestään on sitä parempi, mitä enemmän sisäilmaongelmista puhutaan ja tuodaan julki. Näin niistä tulee yksi asia muiden yhteiskunnallisten ongelmien joukkoon. Lue koko uutinen:

