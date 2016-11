Uutinen

Etelä-Saimaa: ”Gefa-halli” myydään Imatralla konkurssihuutokaupassa Mansikkalassa sijaitseva, Gefa-hallina tunnettu teollisuuskiinteistö myydään Imatralla konkurssihuutokaupassa. Kiinteistön omistava Cominvest hakeutui tänä syksynä konkurssiin maksukyvyttömyyden takia. Suurimmat velkojat ovat yritystä lainoittaneet Etelä-Karjalan osuuspankki ja Finnvera. Niillä on kiinteistöpanttivelkoja vajaan puolen miljoonan euron edestä. Kauppaan sisältyy runsaan 4 000 neliön teollisuushalli tontteineen ja nykyisine vuokralaisineen sekä rakentamaton teollisuustontti naapurista. Kiinteistönomistajan konkurssi ei vaikuta teollisuushallin nykyisiin vuokralaisiin, korostaa konkurssipesän hoitaja, asianajaja Heikki Oikkonen. Rakennuksessa toimivat Posti, Cominvestin omistajan Mika Aunolan perustama Compomec sekä A & D Automation. Konkurssihuutokauppa pidetään Imatralla 2. joulukuuta. Uskotaanko sen herättävän kiinnostusta? — Jonkinlaista kiinnostusta kyllä. Tiedusteluja on jo tehty, Oikkonen sanoo. Teollisuushallilla on pitkä ja vaiherikas historia Imatralla. Alun perin tiloissa toimi ruotsalaisen Gefan vaatetehdas, josta jäi elämään nimi Gefa-halli. Myöhemmin hallibisnekseen lähti muun muassa jo edesmennyt kohukansanedustaja Urpo Leppänen. Lue koko uutinen:

