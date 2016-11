Uutinen

Etelä-Saimaa: Terrierinä ihmisten luo — myyntineuvottelija pitää asiakkaiden kohtaamisesta Aina iloinen, aktiivinen ja valmis kaikkeen. Niin Kirsi Kyröläinen kuvaa parsonrusselinterrieriä. Se on koirarotu, jonka kanssa Lappeenrannan kaupunginteatterin vastikään palkattu myyntineuvottelija on viettänyt vapaa-aikansa viimeiset 16 vuotta. — Agility on hauska laji ja mukavaa liikuntaa. Harrastuksesta saa hyviä ystäviä ja koirista seuraa. Kyröläisen edellinen kisakoira Carlos on siirtynyt jo eläkkeelle, uutta Lorenzo-pentua hän kouluttaa agilityn saloihin ja kisaa nykyisin Ronaldon kanssa. Koiratonkin vapaa-aika menee liikkuessa, jumpassa ja zumbassa, ja siihen päälle vielä askartelua ja käsitöitä. — Teatterissa olen ollut satunnainen kävijä, joka pitää lajista, mutta ei saa aikaiseksi lähteä, Kyröläinen kuvaa suhdettaan teatteriin. Terrierin ominaisuudet ovat pitkälti samat kuin hyvällä myyjällä, ja niitä Kyröläinen tarvitsee seuraavan vuoden aikana. — Mitään ei synny yhdessä yössä, mutta myyntityön aikaansaannokset ja vaikutukset näkyvät varmasti jo muutamassa kuukaudessa. Myyntineuvottelija tuntee aiheensa. Hänellä on noin 20 vuoden kokemus matkatoimistotyöstä ja erityisesti elämysten myynnistä erilaisille ryhmille, joiden busseja kaupunginteatterikin kaipaa. Yhteydenottojen ohella pitää myös tutustua tuotteeseen. — Näytöksiä pitää katsoa useita kertoja, jotta esityksiin pääsee pelkkää mainostekstiä syvemmin sisälle. Ohjelmistolla on kaupankäynnissä iso merkitys. Kyröläinen uskoo, että teatterin syksyn ja varsinkin kevään tuotantojen myyminen on vaivatonta. Lpr:n kaupunginteatterin myyntineuvottelija Kirsi Kyröläisen tapaa muun muassa SaiPa-HIFK-ottelussa Kisapuistossa 29.11. kello 18.30 alkaen. Lue koko uutinen:

