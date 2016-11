Uutinen

Etelä-Saimaa: Silminnäkijä: Viisi ambulanssia ja helikopteri lähtivät onnettomuuspaikalta – Kuutostie onnettomuuspaikalla peilijäässä Kuutostiellä Luumäellä sattuneessa liikenneonnettomuudessa on loukkaantunut useita ihmisiä. Palomestari Heikki Liimatainen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo, että useampia ihmisiä on kuljetettu onnettomuuspaikalta sairaalahoitoon. Paikalla olleen miehen mukaan onnettomuuspaikalta lähti kaikkiaan viisi ambulanssia ja helikopteri Lappeenrannan suuntaan. Toista autoa ohittamaan lähtenyt auto oli lähtenyt heittelehtimään ja törmännyt ohitettavaan autoon. Tästä auto oli sinkoutunut ulos tieltä. Onnettomuuspaikka on Luumäellä Kaitjärventien ja Koskentien välillä. — Tie on paikalla aivan peilijäässä. Tie oli suljettuna onnettomuuden raivaus- ja pelastustöiden ajan. Mies kertoo seisseensä tunnin paikallaan. Kello 13.54 Liikenneviraston tieliikennekeskus tiedotti, että tie on jälleen auki. Miehen mukaan uudet onnettomuudet olivat lähellä, kun paikkaa mäennyppylän takaa lähestyneet rekat jarruttivat ja perävaunut luisuivat vastaantulevien kaistan puolelle. — Nyt siihen tuli hiekoitusauto paikalle. Juttua muokattu kello 14.25. Tarkennettu onnettomuuden kulkua. Auto ei törmännyt vastaantulijaan. Juttua muokattu kello 14.50. Tarkennettu onnettomuuspaikkaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/29/Silminn%C3%A4kij%C3%A4%3A%20Viisi%20ambulanssia%20ja%20helikopteri%20l%C3%A4htiv%C3%A4t%20onnettomuuspaikalta%20%E2%80%93%20Kuutostie%20onnettomuuspaikalla%20peilij%C3%A4%C3%A4ss%C3%A4/2016121541336/4