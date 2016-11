Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPan sairastupa tyhjenee – Curtis Hamilton palaa kokoonpanoon, kun HIFK vierailee Kisapuistossa SaiPan alkukauden tehohyökkääjä Curtis Hamilton palaa loukkaantumisen jälkeen kokoonpanoon tiistaina. Hamilton on merkitty joukkueen nelosketjun laidalle tiistai-illan otteluun HIFK:ta vastaan. Myös puolustaja Kalle Maalahti on toipunut pelikuntoon ja ottaa paikkansa ykkösparista Brett Carsonin rinnalta. Eetu Koski palaa nelosketjun sentteriksi. Sen sijaan Lauri Taipalus on sivussa. Maalissa aloittaa Juho Olkinuora. Varalla on Frans Tuohimaa. Ottelu SaiPa–HIFK alkaa Kisapuistossa kello 18.30. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/29/SaiPan%20sairastupa%20tyhjenee%20%E2%80%93%20Curtis%20Hamilton%20palaa%20kokoonpanoon%2C%20kun%20HIFK%20vierailee%20Kisapuistossa/2016121540800/4