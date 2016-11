Uutinen

Etelä-Saimaa: Pentti Hallen tuurihattu tulee tehtaalta vitriiniin kahdeksi vuodeksi — Imatran kaupunginmuseon seuraava näyttely kertoo Ylä-Vuoksen alueen teollistumisesta Vielä on hetki aikaa. Työväen asumista esittelevä näyttely Savimajoilta Lättälään on avoinna Imatran kaupunginmuseolla noin viikon ajan 10. joulukuuta asti. Sen jälkeen kaupunginmuseon ovet sulkeutuvat kuukaudeksi uuden näyttelyn pystyttämistä varten. Seuraava näyttely kertoo teollisuuden kehittymisestä Ylä-Vuoksen alueella. Näkökulma vaihtuu työntekijöistä työnantajiin. — Uusi näyttely toimii parina ja itsenäisenä jatko-osana nykyiselle näyttelylle, Imatran kaupunginmuseon museoamanuenssi Kalle Pakarinen toteaa. Uusi näyttely käsittelee teollistumista Imatran lisäksi Enson alueella Jääskessä. — Näyttely on yleiskatsaus siitä, miten suurteollisuus kehittyi aika lyhyellä aikavälillä tällä alueella, Pakarinen kertoo. Teollistumisesta kerrotaan Pakarisen mukaan eri teollisuuslaitosten kautta. Näyttelyn virallinen nimi on Kaukopäästä Kuituun — Ylä-Vuoksen teollisuuden vaiheita. — Tekstit, kuvat ja esineet kertovat, miten Vuoksen yläjuoksulle kehittyi teollisuuskeskittymä, jota 1930-luvulla kutsuttiin jopa Suomen Ruhriksi. Näyttelyn yhdeksi vetonaulaksi Pakarinen nimeää Enso-Gutzeitin pitkäaikaisen johtajan Pentti Hallen tuurihatun. Hallella oli tapana hypätä vanhan huopahattunsa päälle joka kerta, kun uusi kone käynnistettiin ensimmäisen kerran. — Tuurihattua on säilytetty Kaukopäässä 1970-luvulta lähtien. Olen todella iloinen, että saimme sen lainaan näyttelyä varten. Näyttely avautuu 9. tammikuuta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/11/29/Pentti%20Hallen%20tuurihattu%20tulee%20tehtaalta%20vitriiniin%20kahdeksi%20vuodeksi%20%E2%80%94%20Imatran%20kaupunginmuseon%20seuraava%20n%C3%A4yttely%20kertoo%20Yl%C3%A4-Vuoksen%20alueen%20teollistumisesta/2016521541043/4