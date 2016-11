Uutinen

Etelä-Saimaa: Netti vie varsatkin tallista — Samsam on yksi niistä Ponivarsa Samsam tuli Heli Simpasen talliin ekstrana emänsä kohdussa. Pian sen on aika lähteä Imatralta. — Itsellä ei ole tarvetta tälle ponille, Simpanen sanoo. Samsamin emä hankittiin Simpasen tyttärelle kilpaponiksi. Simpanen on kasvattanut aiemmin pari hevosratsua sekä yhden ponivarsan. Tallissa on nyt kaksi hevosta ja kaksi ponia sekä neljä vierasta hevosta täysihoidossa. Ilkka Pyysalo myy varsasivuston kautta kolmea Taipalsaaren tallissaan olevaa Aava S:n jälkeläistä. Aava on myös ravikuningatar Saaga S:n emä. Myynnissä ovat Helvig (s.2014), Virgiitta (2015) ja Birger (2016). Hippoksen kehityspäällikön Suvi Louhelaisen mukaan 90 prosenttia kasvattajista astuttaa vain 1—2 tammaa vuosittain eli kyse on harrastuksesta. Kymen-Karjalan hevosjalostusliiton alueelta oli Hippoksen uudella varsasivustolla myynnissä maanantaina 28 varsaa, joista suomenhevosia 17, lämminverihevosia 6 ja ratsuja tai poneja 5. Kallein sivustolla pyydetty hinta koko maassa oli 35 000 euroa, mutta suuri osa omistajista jätti sen julkisesti kertomatta. Lue koko uutinen:

