Etelä-Saimaa: KRP:n rikoskomisario: Etelä-Karjalan liivijengien välienselvittelyt voivat jatkua Liivijengit saattavat ottaa tulevaisuudessakin väkivaltaisesti yhteen Etelä-Karjalassa, arvioi rikoskomisario Jussi Oksanen keskusrikospoliisista. Syynä väkivaltaisiin purkauksiin on poliisin arvion mukaan kahden kerhon välinen vihanpito. Kahnauksissa ovat Hells Angels ja Fifteen MC -liivijengit. Hells Angels on toiminut Etelä-Karjalassa vuosikausia. Viime vuosina jalansijaa on ottanut myös Fifteen MC -jengi. Se on kansainvälisen Outlaws MC -jengin tukikerho, joka pyrkii laajenemaan Outlaws MC:ksi. Jussi Oksanen sanoo, että Outlaws MC haluaa laajentua ympäri maailmaa ja Hells Angelsin kansainvälisenä tavoitteena on estää laajenemispyrkimykset. Oksanen arvioi, että Hells Angels ei halua Lappeenrannassa eikä muuallakaan uutta jengiä omalle alueelleen. Tämä johtuu siitä, että uusi toimija vie osansa rikollisesta toiminnasta, kuten huumekaupasta. Hän sanoo, että jengien keskinäiset riidat voivat jatkua tulevaisuudessakin, mutta eteläkarjalaisten ei tarvitse olla niistä huolissaan. Hänen mukaansa jengiväkivalta on Suomessa suhteellisen harvinaista ja yleensä jengien keskinäistä. Molempiin kerhoihin kuuluu Etelä-Karjalassa poliisin tietojen mukaan toistakymmentä henkilöä. Lue koko uutinen:

